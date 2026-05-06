Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявив, що США ні за що не дозволять Ірану створити ядерну зброю. За його словами, ситуація під повним контролем, а іранці самі дуже хочуть почати переговори.

Про це президент США повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати заблокують будь-які спроби Ірану отримати ядерний потенціал.

«Ми не дозволимо йому мати ядерну зброю. Ми не допустимо цього. І ми не дозволимо цьому статися», — запевнив президент США.

Президент США назвав конфлікт з Іраном «сутичкою», але зазначив, що Вашингтон повністю володіє ініціативою та бачить готовність іншої сторони до діалогу.

«Я називаю це сутичкою, бо саме цим вона і є. Це сутичка», — підкреслив він.

За словами Трампа, що Іран «дуже хоче укласти угоду». Він додав, що Білий дім чекає на конкретні пропозиції від Тегерану.

«Ми побачимо, чи зможуть вони запропонувати умови, які нас задовольнять», — зауважив Трамп.

Президент також висловив переконливість у тому, що мирна угода буде досягнута у будь-якому разі, натякнувши на наслідки для Тегерана у разі зволікання.

«Якщо Іран не погодиться укласти угоду зараз, то незабаром після цього вони все одно погодяться. У нас справи в Ірані йдуть дуже добре. Все просувається дуже гладко, і ми побачимо, що з цього вийде. Вони хочуть укласти угоду, вони хочуть вести переговори», — резюмував Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у середу, 6 травня, що війна проти Ірану може закінчитися, якщо Тегеран виконає досягнуті домовленості. Водночас Ормузька протока знову буде відкритою для всіх суден.

Також Трамп заявляв, що врегулювання конфлікту з Іраном може зайняти ще два-три тижні.

До слова, Об’єднані Арабські Емірати частково закрили свій повітряний простір. Напередодні, вперше від початку дії режиму припинення вогню, Іран запустив ракети та безпілотники в напрямку країни.

