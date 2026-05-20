Звезда "Тихой Навы" шокировал ужасными угрозами, которые получал из-за роли маньяка-убийцы

Павел Шпегун

Украинский актер Павел Шпегун шокировал угрозами, которые получал из-за роли маньяка-убийцы.

Артист прославился после премьеры сериала «Тихая Нава». В ленте он играл главного антагониста — серийного убийцу и насильника. На YouTube-канале "Станция Театральная" Павел Шпегун признается, что для актера довольно опасно воплощать таких персонажей на экранах, поскольку далеко не все зрители хорошо это воспринимают. Более того, иногда даже переходят границы. Артист признался, что после выхода ленты на экраны начал получать угрозы.

«Для актера это опасная роль немного в смысле того, как тебя воспринимают потом люди. Например, после премьеры я очень часто начал получать сообщения от незнакомых мне людей с угрозами: „Что ты, идешь искать девушек?“. Обычно, когда я в Instagram выставлял вопросы, мне от профилей с нулем постов приходили сообщения», — поделился артист.

Такие случаи, когда актерам угрожают из-за роли, случаются не только в Украине. С серьезной травлей в свое время столкнулся звезда сериала «Игра престолов» Джек Глисон. Актер получал настолько ужасные угрозы и хейт, что даже хотел завершить карьеру.

«Я знаком с актером, который граф Джоффри в „Игре престолов“. Он был в Киеве, мы познакомились, начали общаться. Он едва не закончил карьеру из-за этого. Его очень сильно хейтили. Ему до сих пор пишут! Даже написанные от руки письма с угрозами домой приходят», — вспомнил Павел Шпегун.

