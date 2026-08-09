День будівельника 2026: найкращі привітання у прозі, віршах і листівках для тих, хто створює майбутнє

З днем будівельника 2026 року / © pexels.com

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До Дня будівельника 2026 зібрали найщиріші привітання, які можна надіслати рідним, друзям, колегам чи знайомим, що присвятили себе цій важливій справі.

Коли День будівельника 2026 року

2026 року День будівельника в Україні припадає на 9 серпня. Це професійне свято людей, які своєю майстерністю та наполегливою працею створюють простір для життя, роботи й розвитку.

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Будівельна галузь завжди була однією з основ економіки, а сьогодні вона стала ще й символом відновлення країни. Тож цього дня варто подякувати всім, хто працює на будівельних майданчиках, проєктує майбутні споруди чи керує процесом їхнього зведення.

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Красиві привітання з Днем будівельника у прозі

Щиро вітаю з Днем будівельника! Бажаю, щоб кожен ваш проєкт був успішним, кожна справа приносила задоволення, а праця завжди цінувалася. Нехай здоров’я буде міцним, родина — щасливою, а життя дарує нові можливості та перемоги.

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З професійним святом! Нехай кожен день буде наповнений натхненням, безпекою, стабільністю та впевненістю у завтрашньому дні. Бажаю міцного здоров’я, достатку, добрих людей поруч і здійснення всіх мрій.

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Вітаю з Днем будівельника! Ви створюєте не просто будівлі — ви будуєте майбутнє. Нехай усі ваші плани втілюються легко, робота приносить заслужене визнання, а вдома завжди панують тепло, любов і затишок.

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Бажаю, щоб у житті все складалося так само надійно, як найміцніший фундамент. Нехай удача стане вашим постійним супутником, а кожен новий день відкриває перспективи для професійного та особистого зростання.

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Щиро дякую за вашу працю! Нехай вона приносить не лише гідну винагороду, а й гордість за виконану справу. Бажаю мирного неба, благополуччя, родинного затишку та невичерпної енергії.

Привітання з Днем будівельника у віршах

Хай буде міцним кожен крок,

Несе удачу кожен рік.

Хай праця радість вам дарує,

А доля щастям хай віншує.

***

Нехай цеглина до цеглини

Складає успіхи щоднини.

Добробут, злагода й тепло

Щоб у життя ваше прийшло.

***

Бажаємо здоров’я й сили,

Щоб мрії ваші не згасили.

Нехай достаток у оселі

Дарує радість щотижнево.

***

Будуйте щастя і добро,

Хай буде світлим кожне дно…

Фундамент долі — це любов,

Нехай вона квітує знов.

***

Хай праця щедро нагородить,

Біда стороною обходить.

Успіхів, миру і тепла,

Щоб доля світлою була.

Листівки з Днем будівельника

Листівки з Днем будівельника / © ТСН

Листівки з Днем будівельника / © ТСН

Листівки з Днем будівельника / © ТСН

Листівки з Днем будівельника / © ТСН

Листівки з Днем будівельника / © ТСН

Короткі привітання своїми словами

Вітаю з Днем будівельника! Міцного здоров’я, професійних успіхів, миру та щасливого життя.

Бажаю, щоб кожен новий проєкт приносив радість, розвиток і заслужене визнання.

Нехай усі ваші починання будуть успішними, а вдома завжди чекають любов і затишок.

Дякую за вашу важливу працю. Миру, достатку та здійснення всіх бажань!

Нехай у житті все буде міцним: здоров’я, дружба, кохання й добробут.

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