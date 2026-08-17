На севере Украины могут изменить тактику: эксперт раскрыл способ снижения ракетной угрозы

Ракетный террор / © ТСН.ua

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Системное уничтожение российских средств поражения на северном направлении может стать одним из способов уменьшить угрозу ракетных ударов по Киевской, Черниговской и Сумской областям.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников.

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Он пояснил, что возможности Украины на северном направлении отличаются от тех, которые могут быть использованы для поражения российских военных объектов на оккупированных территориях.

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В частности, по словам Вадима Кушникова, часть разведывательных и ударных беспилотных систем, применяемых на юге, не может полностью использоваться непосредственно на территории России из-за особенностей работы спутниковой связи Starlink.

«Что касается северного направления, этот оперативный район несколько отличается от южного, в первую очередь тем, что набор средств и систем, используемых на юге, они не могут быть в полной мере использованы на территории именно Российской Федерации», — отметил обозреватель.

Кушников подчеркнул, что украинские члены правительства уже неоднократно призывали разрешить проведение соответствующих операций на территории РФ. По его словам, это позволило бы напрямую уменьшать угрозу для украинских регионов.

В то же время Вадим Кушников напомнил об опыте Харьковщины в 2023–2024 годах. В этот период Россия активно применяла на этом направлении ракеты комплексов С-300 и С-400.

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По его словам, Украина провела многоэтапную операцию по уничтожению российских установок.

«И на сегодняшний момент мы видим, что враг не использует их именно на этом направлении», — сказал Вадим Кушников.

По мнению обозревателя, аналогичный подход применим для уменьшения угрозы со стороны российских военных объектов, расположенных вблизи северной границы Украины.

«Так что это может быть тоже одним из решений для того, чтобы обезопасить наши северные и центральные регионы Украины», — подытожил Вадим Кушников.

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Он добавил, что параллельно Украина продолжает системно уничтожать российские радиолокационные средства разведки, противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что во время последних волн российских ударов баллистическими ракетами украинская ПВО не смогла перехватить часть целей из-за острого дефицита ракет к системам Patriot.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно только 5% американских запасов ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму.

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