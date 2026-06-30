АЗС обновили цены на топливо: сколько стоит бензин и дизель 30 июня

АЗС / © ТСН

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В Украине АЗС пересмотрели стоимость горючего. Так, самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, а доступнее топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Об этом информирует «Главком».

Сколько стоит горючее 30 июня 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ГП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 39,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ГП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 41,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ГП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 41,90 грн/л

KLO

А95 — 71,90 грн/л

А95+ — 75,40 грн/л

ГП — 74,20 грн/л

ДП+ — 77,20 грн/л

А100 — 82,50 грн/л

А92 — 66,90 грн/л

Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ГП — 83,90 грн/л

ДП+ — 86,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 — 79,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ГП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 39,40 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 — 70,90 грн/л

А95+ — нет

ДП — нет

ДП+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 38,99 грн/л

Как мы писали, в Украине цены на горючее продолжают снижаться после майского пика, причем дизель уже подешевел примерно на 14,5 грн/л. По оценке эксперта Куюна, он может потерять еще 4–5 грн/л в ближайшие дни. Бензин дешевеет гораздо медленнее, поскольку на мировом рынке нефть и бензин пока не демонстрируют такого же снижения стоимости, поэтому закупочные цены остаются высокими. По словам эксперта, ситуация на украинском топливном рынке пока благоприятна, а динамика цен в целом соответствует тенденциям на АЗС в Европе и США.

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