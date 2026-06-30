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АЗС обновили цены на топливо: сколько стоит бензин и дизель 30 июня
По состоянию на 22 июня средняя цена бензина А-95 превышает 76 грн. за литр, а дизеля — 78 грн.
В Украине АЗС пересмотрели стоимость горючего. Так, самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, а доступнее топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Об этом информирует «Главком».
Сколько стоит горючее 30 июня 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ГП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 39,40 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ГП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 41,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ГП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 41,90 грн/л
KLO
А95 — 71,90 грн/л
А95+ — 75,40 грн/л
ГП — 74,20 грн/л
ДП+ — 77,20 грн/л
А100 — 82,50 грн/л
А92 — 66,90 грн/л
Газ — 38,90 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ГП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 79,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ГП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — нет
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 39,40 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 — 70,90 грн/л
А95+ — нет
ДП — нет
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 38,99 грн/л
Как мы писали, в Украине цены на горючее продолжают снижаться после майского пика, причем дизель уже подешевел примерно на 14,5 грн/л. По оценке эксперта Куюна, он может потерять еще 4–5 грн/л в ближайшие дни. Бензин дешевеет гораздо медленнее, поскольку на мировом рынке нефть и бензин пока не демонстрируют такого же снижения стоимости, поэтому закупочные цены остаются высокими. По словам эксперта, ситуация на украинском топливном рынке пока благоприятна, а динамика цен в целом соответствует тенденциям на АЗС в Европе и США.