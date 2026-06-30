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Астролог назвал женщин Зодиака, которых мужчины стараются избегать
Личные отношения — материя сложная, разобраться в которой довольно трудно, но очень важно и нужно.
Бывает очень трудно понять, почему одних женщин мужчины предпочитают, а других сторонятся, хотя они ничем не хуже, а иногда и лучше первых.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которых мужчины стараются избегать.
Дева
Женщин-Дев — в придачу к свойственной им красоте и утонченной манере поведения — звезды обеспечили редкостной придирчивостью и способностью из любой мелочи создавать неразрешимую проблему. Из-за неровно повешенного полотенца или поставленных в кривую линию чашек они готовы устроить настоящий — и продолжительный — скандал.
Рак
Женщины-Раки, несмотря на домовитость и жертвенную любовь к своим близким, ради которых они готовы если не на все, то на многое, могут сделать их жизнь практически невыносимой. В любой конфликтной ситуации они буквально изводят людей, находящихся рядом, требуя от них эмоционально включения в ситуацию, что далеко не каждый мужчина выдержит.
Скорпион
Женщины-Скорпионы магически привлекательны, но при этом чересчур проницательны — они буквально насквозь видят любого собеседника, а кому понравится, если ты — даже в мелочах — ничего не можешь скрыть от своей партнерши. Неудивительно, что слабые духом мужчины — кто подсознательно, а кто и осознанно — таких женщин избегают.
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