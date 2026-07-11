РФ завдала удару по Запоріжжю: поранена дитина

У Запоріжжі через атаку російського безпілотника 11 липня поранено 9-річну дівчинку

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Сьогодні, 11 липня, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя була поранена 9-річна дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Через атаку російського дрона поранень дістала дев’ятирічна дівчинка. Їй надається необхідна медична допомога», — зазначив він.

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Крім того, після вчорашніх ворожих атак по Запоріжжю госпіталізовано сім постраждалих.

У важкому стані перебуває 24-річний чоловік з травматичною ампутацією та мінно-вибуховою травмою. Ще шестеро людей у стані середньої тяжкості з вибуховими травмами та контузіями.

У тому числі, під наглядом лікарів лишається і 6-річний хлопчик з гострою реакцією на стрес.

На момент публікації новини на Запоріжжі було оголошено загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

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Нагадаємо, 10 липня росіяни завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будівлі. Є загиблий.

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