Украинские беженцы в Польше: что изменится в июле, кто рискует потерять жилье и работу

Украинские беженцы в Польше / © Getty Images

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В июле 2026 года в Польше был введен ряд важных изменений, которые напрямую повлияют на жизнь украинских беженцев. Новые правила касаются оплаты труда, социальной помощи, бесплатного проживания и трудоустройства.

В то же время, часть украинцев может потерять право на проживание в центрах коллективного размещения, а для работодателей вводят новые требования по оформлению работников. ТСН.ua объясняет, что именно изменилось и кого коснутся нововведения.

Выплата 800+ злотых: кто может потерять

Социальная помощь 800+ и дальше будет доступна для украинцев, однако только при условии соблюдения определенных критериев.

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Получать выплату смогут граждане Украины, которые легально находятся в Польше, имеют ребенка, который учится в польском учебном заведении, а также официально работают или ведут предпринимательскую деятельность.

Кто потеряет право на бесплатное проживание

С 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство перестало финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. По имеющимся данным, изменения коснулись около 11 тысяч человек, почти половина из которых — дети.

Это стало очередным этапом пересмотра системы поддержки украинцев. Первые ограничения начали действовать еще 5 марта после вступления в силу закона, сократившего часть социальных выплат.

Теперь право на бесплатное проживание потеряли женщины с детьми в возрасте от одного года, а также пенсионеры, которые уже получают польскую пенсию, даже если ее размер минимальный.

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В Министерстве внутренних дел и администрации Польши объяснили, что многие украинские уже смогли трудоустроиться, поэтому необходимость в специальной программе поддержки постепенно уменьшается.

В то же время бесплатное проживание и дальше будут гарантировать беременным женщинам, матерям с детьми до одного года, людям с инвалидностью, а также пенсионерам, которые не получают польских социальных выплат и не имеют родственников в стране.

Руководители центров коллективного размещения прогнозируют, что из-за новых правил около 40% жителей будут вынуждены покинуть временное жилье. Наибольшие трудности, по их словам, могут возникнуть у женщин, работающих за минимальную зарплату, но не имеющих возможности самостоятельно арендовать жилье.

В то же время омбудсмен Польши Марцин Вьенчек уже обратился в Министерство семьи, труда и социальной политики с оговоркой о возможном росте беспризорности среди наиболее уязвимых категорий украинских беженцев. В ответ в ведомстве заявили, что каждый сложный случай будет рассматриваться отдельно, а местным органам власти рекомендовали при необходимости предоставлять семьям дополнительную финансовую помощь.

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Почему часть украинцев может потерять работу

С 8 июля в Польше вступили в силу новые правила контроля над трудоустройством. Теперь Национальная инспекция труда во время проверок работодателей может принудительно изменять гражданско-правовые договоры на трудовые, если выявит признаки фактических трудовых отношений.

Речь идет, прежде всего, об украинцах, работающих по гражданско-правовым договорам или на условиях B2B. В рамках новой модели контроля такие формы сотрудничества могут быть отменены, если инспекторы приходят к выводу, что работник фактически выполняет работу как штатный сотрудник.

В то же время, новые правила могут создать риски для самих работников. Не все работодатели захотят переводить людей на трудовые договоры, ведь это означает для них дополнительные расходы. Поэтому часть украинцев может потерять работу, если работодатель откажется изменять формат трудоустройства.

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