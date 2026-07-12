Найсмачніші вафлі з кабачків: два прості рецепти на кожен день, які потрібно приготувати

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Сезон кабачків – чудова нагода урізноманітнити домашнє меню. Один із найвдаліших способів використати молоді овочі — приготувати ароматні вафлі. Вони виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні та чудово поєднуються зі сметаною, йогуртовим соусом, вершковим сиром або свіжими овочами.

Головні секрети вдалих кабачкових вафель — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Класичні вафлі з кабачків і сиром

Цей рецепт стане чудовою альтернативою дерунам. Твердий сир додає страві насиченого смаку та забезпечує рум’яну скоринку.

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Інгредієнти

2 середні молоді кабачки;

2 яйця;

120 г твердого сиру;

120 г пшеничного борошна;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. розпушувача;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

кілька гілочок кропу або петрушки;

1 ст. л. рослинної олії.

Як приготувати

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10–15 хвилин. Виділену рідину ретельно відіжміть руками або через марлю.

Сир натріть на дрібній тертці, зелень подрібніть, а часник пропустіть через прес. До кабачкової маси додайте яйця, сир, зелень і часник.

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Всипте просіяне борошно разом із розпушувачем, приправте перцем та перемішайте до однорідності. Наприкінці влийте ложку олії та ще раз перемішайте.

Як випікати

Добре розігрійте вафельницю та за потреби злегка змастіть поверхню олією. Викладіть по 2–3 столові ложки тіста на кожну секцію. Закрийте кришку й випікайте приблизно 5–7 хвилин до золотистого кольору.

Подавайте гарячими зі сметаною, часниковим соусом або натуральним йогуртом.

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Дієтичні кабачкові вафлі з вівсяним борошном

Якщо хочеться зробити страву легшою, звичайне борошно можна замінити вівсяним. Такі вафлі виходять більш поживними та чудово смакують навіть без соусу.

Інгредієнти

2 молоді кабачки;

2 яйця;

80 г вівсяного борошна;

40 г натертого пармезану або будь-якого твердого сиру;

1 ч. л. сушеного часнику;

1 ч. л. італійських трав;

сіль;

чорний перець;

свіжа зелень.

Покрокове приготування

Натріть кабачки та залиште їх із невеликою кількістю солі на 10 хвилин. Максимально відтисніть овочеву масу. Додайте яйця, сир, спеції та зелень.

Всипте вівсяне борошно й ретельно вимішайте. Якщо суміш вийшла занадто рідкою, додайте ще 1–2 ложки борошна. Дайте тісту постояти близько 5 хвилин, щоб вівсяне борошно ввібрало вологу.

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Випікання

Готуйте вафлі у добре розігрітій вафельниці 6–8 хвилин. Вони повинні стати рум’яними та легко відділятися від поверхні. Подавати можна з грецьким йогуртом, слабосолоним лососем, авокадо, свіжими томатами або салатом із зелені.

Корисні поради

Найкраще використовувати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням. Чим ретельніше відтиснути овочі, тим хрусткішою буде скоринка. До тіста можна додати натерту моркву, кукурудзу, шпинат або зелену цибулю. Якщо вафлі здаються занадто м’якими, залиште їх на решітці на кілька хвилин після випікання — так вони стануть більш хрусткими.

Страва добре смакує як гарячою, так і після охолодження, тому її зручно брати із собою на роботу чи в дорогу.

Якщо хочеться зробити страву легшою, звичайне борошно можна замінити вівсяним. Такі вафлі виходять більш поживними та чудово смакують навіть без соусу.

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Інгредієнти

2 молоді кабачки;

2 яйця;

80 г вівсяного борошна;

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40 г натертого пармезану або будь-якого твердого сиру;

1 ч. л. сушеного часнику;

1 ч. л. італійських трав;

сіль;

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чорний перець;

свіжа зелень.

Покрокове приготування

Натріть кабачки та залиште їх із невеликою кількістю солі на 10 хвилин.

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Максимально відтисніть овочеву масу.

Додайте яйця, сир, спеції та зелень.

Всипте вівсяне борошно й ретельно вимішайте. Якщо суміш вийшла занадто рідкою, додайте ще 1–2 ложки борошна.

Дайте тісту постояти близько 5 хвилин, щоб вівсяне борошно ввібрало вологу.

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Випікання

Готуйте вафлі у добре розігрітій вафельниці 6–8 хвилин. Вони повинні стати рум'яними та легко відділятися від поверхні.

Подавати можна з грецьким йогуртом, слабосолоним лососем, авокадо, свіжими томатами або салатом із зелені.

Корисні поради

Реклама

Найкраще використовувати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням.

Чим ретельніше відтиснути овочі, тим хрусткішою буде скоринка.

До тіста можна додати натерту моркву, кукурудзу, шпинат або зелену цибулю.

Якщо вафлі здаються занадто м'якими, залиште їх на решітці на кілька хвилин після випікання – так вони стануть більш хрусткими.

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Страва добре смакує як гарячою, так і після охолодження, тому її зручно брати із собою на роботу чи в дорогу.

Ніжні кабачкові вафлі – це простий спосіб урізноманітнити сезонне меню. Класичний варіант із сиром сподобається любителям ситних страв, а рецепт із вівсяним борошном стане чудовим вибором для тих, хто віддає перевагу більш легкому харчуванню.

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