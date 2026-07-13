Масштабне перезавантаження уряду: коли нардепи звільнять Свириденко і призначать нового прем’єра

Кабінет міністрів / © Юлія Свириденко

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Верховна Рада, очікується, звільнить прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та інших членів уряду у вівторок, 14 липня, а голосування за новий склад Кабінету міністрів відбудеться наступного дня, 15 липня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела.

«Зараз літак та президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож всі кадрові призначення будуть вже у середу/четвер. Вівторок — тільки звільнення», — йдеться у його повідомленні.

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Відставка уряду Свириденко — що відомо

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Відповідно, це тягне звільнення інших членів Кабміну. Железняк додав, що в уряді знову розглядають звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Ймовірним кандидатом на його місце він назвав Миколу Трофименка.

За інформацією народних депутатів України Ольги Василевської-Смаглюк та Ярослава Железняка, найімовірніше новим прем’єром стане чинний голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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