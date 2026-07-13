ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Масштабне перезавантаження уряду: коли нардепи звільнять Свириденко і призначать нового прем’єра

Напередодні Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. За даними деяких нардепів, новим керівником Кабміну може стати очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів / © Юлія Свириденко

Верховна Рада, очікується, звільнить прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та інших членів уряду у вівторок, 14 липня, а голосування за новий склад Кабінету міністрів відбудеться наступного дня, 15 липня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела.

«Зараз літак та президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож всі кадрові призначення будуть вже у середу/четвер. Вівторок — тільки звільнення», — йдеться у його повідомленні.

Відставка уряду Свириденко — що відомо

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Відповідно, це тягне звільнення інших членів Кабміну. Железняк додав, що в уряді знову розглядають звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Ймовірним кандидатом на його місце він назвав Миколу Трофименка.

За інформацією народних депутатів України Ольги Василевської-Смаглюк та Ярослава Железняка, найімовірніше новим прем’єром стане чинний голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie