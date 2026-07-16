Песков прокомментировал увольнение Федорова и заговорил о завершении войны

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что следят за кадровыми изменениями в украинских властях, однако отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины якобы не имеет для Москвы особого значения.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Во время общения с журналистами его спросили, стала ли отставка Федорова неожиданностью для Москвы и ожидают ли в Кремле перемен в ходе войны после этого кадрового решения.

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«Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжительной СВО. Но по большому счету никакого значения не имеет, кто является министром обороны», — заявил Песков.

При этом в Кремле снова заговорили о необходимости принятия Киевом «ответственного решения», которое якобы должно открыть путь к мирному урегулированию. В то же время он не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

Отставка Михаила Федорова — последние новости

Напомним, 16 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Михаил Федоров еще может сохранить должность министра обороны, поскольку окончательное кадровое решение на тот момент не было принято.

По его словам, консультации продолжались, а перестановки в правительстве преследовали цель оптимизировать работу властной вертикали в условиях войны. Подоляк также отметил, что акции в поддержку Федорова свидетельствуют о его значительном репутационном капитале.

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В тот же день Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Министров обороны и иностранных дел не назначили — кандидатуры на эти должности президент должен внести в парламент отдельно.

Как сообщалось, отставка Федорова повлекла за собой волну протестов в разных городах Украины, среди которых Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Черкассы, Тернополь, Хмельницкий и т.д. Тысячи людей, в том числе ветераны, общественные активисты и известные представители общества, вышли на акции и призывают власти пересмотреть решение.

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