Магнітна буря 24 липня: скільки балів вона буде

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 24 липня, очікується магнітна буря середньої потужності. Її К-індекс буде 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру ще більше зросла протягом ночі через триваючі ефекти корональних дір. За даними науковців, активні періоди геомагнітної активності ймовірні — з можливістю періодів шторму G1. Особливо — якщо корональна масова випромінювання стане геоефективною.

Реклама

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Новини партнерів