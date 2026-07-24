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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 24 липня: скільки балів вона буде

Ймовірні активні періоди геомагнітної активності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 24 липня, очікується магнітна буря середньої потужності. Її К-індекс буде 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру ще більше зросла протягом ночі через триваючі ефекти корональних дір. За даними науковців, активні періоди геомагнітної активності ймовірні — з можливістю періодів шторму G1. Особливо — якщо корональна масова випромінювання стане геоефективною.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
447
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