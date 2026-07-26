«Украина готова к миру»: президент Финляндии после разговора с Зеленским сделал громкое заявление

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Киев готов к миру в войне России.

Об этом финский президент сообщил на странице X.

«У меня был хороший разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и путь вперед. Позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны», — говорится в заявлении.

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Стубб подчеркнул, что поддержка союзников имеет «решающее значение», чтобы Украина не остановила темп, который взяла, чтобы завершить войну.

«Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения накопленного темпа. Украина готова к миру», — заверил он.

Токаев призвал Путина «заморозить войну» в Украине — последние новости

Напомним, накануне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он призвал его «заморозить войну» и перейти к дипломатическим шагам. Он сказал главе Кремля, что не понимает причины боевых действий в Украине.

Путин, ожидаемо, Путин отверг призыв Токаева, потому что Россия должна достичь своих целей на поле боя.

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Тем временем Украина поддержала предложение президента Токаева о заморозке войны. И.о. министра иностранных дел Андрей Сибига назвал послание президента Казахстана «своевременным и мудрым».

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