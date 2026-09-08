Украина может получить новые Patriot к зиме: во Франции назвали несколько вариантов

Patriot / © Фото из открытых источников

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Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot накануне зимы — страны, имеющие эти комплексы, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

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По словам собеседников издания, вопрос дополнительных Patriot для Украины сейчас находится в стадии обсуждения.

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"Страны, которые производят или уже приобрели систему Patriot, рассматривают несколько вариантов", - отметили в Елисейском дворце.

Там подчеркнули, что президент Владимир Зеленский особенно настаивает на усилении украинской противовоздушной обороны из-за смены российской тактики и вооружения.

В то же время, Patriot — не единственный вариант усиления украинского неба. Франция в координации с Италией работает над передачей Украине систем SAMP/T и ракет Aster.

В Елисейском дворце заявили, что эти комплексы и боеприпасы должны усилить защиту украинских городов. Конкретных сроков поставки там пока не назвали, отметив лишь, что "работа продолжается".

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В Париже также ожидают, что предстоящая зима будет сложной для Украины из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. В то же время собеседники издания подчеркнули, что российским войскам не удается совершить прорыв на фронте, несмотря на масштабные атаки на украинские города.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина первой должна получить новые усиленные системы SAMP/TNG.

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