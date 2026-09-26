Тышкевич и Томусяк на пикантных фото голыми в ванной показали, как выглядели в начале отношений

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк показали, как выглядели в начале отношений.

Парочка поделилась архивными фото в совместном посте в Instagram. Черно-белые снимки были достаточно пикантными. На фотографиях Екатерина Тышкевич позировала обнаженной в ванной, а рядом с ней был изображен Валентин Томусяк топлес. Кадры имеют довольно кинематографическую эстетику, что создается впечатление, что парочка словно из какого-то фильма.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актеры делятся, что когда позировали перед объективом фотокамеры, то даже не думали, что именно так сложится их романтическая история. Влюбленные тогда просто наслаждались моментом. А сейчас они смотрят на эти фотографии и говорят, что на них изображены «красивые молоденькие мечтатели».

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Могли ли мы представить тогда, что все сложится именно так? О, нет! Но какие красивые молодые мечтатели на этих фотографиях», — делятся влюбленные.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк начали встречаться в ноябре 2014 года. В феврале 2019-го влюбленные поженились. Сейчас пара ждет рождения первенца. В скором времени на свет появится сын супругов.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич похвасталась округлившимся животиком в стразах. Артистка также удивила откровенным признанием.

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