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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
322
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Ретинол для молодості: як вітамін А впливає на шкіру та де його шукати

Вітамін А – це жиророзчинний вітамін, який важливий для нашого здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Обличчя

Обличчя / © Credits

Ретинол - це must have у догляді за віковими змінами шкіри. Це одна з форм вітаміну А. Доглядові засоби, до складу яких входить ретинол, розгладжує зморшки, бореться з акне та усуває наслідки впливу сонця. Втім, вітамін А можна отримувати не лише зовні, але й через харчування.

Які продукти багаті на ретинол та чому він важливий, читайте у матеріалі Vogue.com.

“Харчування відіграє значну роль у здоров’ї та зовнішньому вигляді нашої шкіри. Існують дослідження, які підтверджують, що збільшення споживання вітамінів допомагає шкірі як у період старіння, так і в боротьбі з акне”, - каже дерматологиня з Нью-Йорка, докторка Дендi Енгельман.

Користь вітаміну А

Вітамін А – це жиророзчинний вітамін, який важливий для нашого здоров’я. Організм самостійно не виробляє вітамін А. Тому його необхідно отримувати ззовні - через їжу та догляд за шкірою.

“Ретинол є похідним вітаміну А. Під час місцевого застосування на шкіру він перетворюється на ретиноєву кислоту, активну форму вітаміну А в організмі”, - пояснила дерматологиня.

Вітамін А буває двох видів:

  • ретинол, який міститься в продуктах тваринного походження;

  • каротиноїди, які отримують з рослинної їжі та перетворюються на вітамін А під час травлення.

“Вітамін А регулює вироблення шкірного сала та оновлення клітин. Це дуже важливо для підтримання бар’єрної функції шкіри та циклу росту волосся. Вітамін А також необхідний для синтезу кератину, який є життєво важливим структурним білком як для волосся, так і для нігтів”, - пояснює докторка Енгельман.

Добова потреба вітаміну А

Добова потреба залежить від віку, статі та стану здоров’я. Так, чоловіки повинні приймати 900 мікрограмів, а жінки – 700 мкг.

Організму не потрібна велика кількість вітаміну А щодня, але регулярне, збалансоване споживання є важливим для підтримання правильного балансу та запобігання дефіциту. Адже споживання надмірної кількості цього вітаміну призведе до гіпервітамінозу.

Гіпервітаміноз може призвести до низки небажаних і навіть небезпечних побічних ефектів - як от порушення та нездоровий шкірний бар’єр і випадіння волосся.

Продукти, багатих на вітамін А

1. Печінка (яловича або куряча, 85 г) — повністю покриває добову норму вітаміну А.
2. Збагачені молочні продукти (1 склянка) — приблизно 185 мкг.
3. Канталупа, мускусна диня (половина порції) — приблизно 135 мкг.
4. Варене яйце (1 шт) — приблизно 75 мкг.
5. Лосось (85 г) — приблизно 60 мкг.
6. Сира морква (половина порції) — приблизно 460 мкг.
7. Шпинат (половина порції) — приблизно 570 мкг.
8. Сирий червоний перець (половина порції) — приблизно 120 мкг.
9. Батат (1 шт зі шкіркою) — повністю покриває добову норму.
10. Мангольд — приблизно 55 мкг.
11. Курага (5 шт) — приблизно 65 мкг.
12. Персики (1 шт) — приблизно 24 мкг.
13. Манго (1 шт) — приблизно 115 мкг.
14. Броколі (половина порції) — приблизно 60 мкг.
15. Кавун (1 порція) — приблизно 45 мкг.

Нагадаємо, раніше ми писали про продукти, що допоможуть уникнути зморшок. Їх треба щоденно вживати після 25 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
322
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