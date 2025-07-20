Ретинол для молодости: как витамин А влияет на кожу и где его искать

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Ретинол – это must have в уходе за возрастными изменениями кожи. Это одна из форм витамина А. Уходные средства, в состав которых входит ретинол, разглаживает морщины, борется с акне и устраняет последствия воздействия солнца. Впрочем, витамин А можно получать не только снаружи, но и через питание.

Какие продукты богаты ретинолом и почему он важен, читайте в материале Vogue.com.

"Питание играет значительную роль в здоровье и внешнем виде нашей кожи. Существуют исследования, подтверждающие, что увеличение потребления витаминов помогает коже как в период старения, так и в борьбе с акне", - говорит дерматологиня из Нью-Йорка, доктор Денди Энгельман.

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Польза витамина А

Витамин А – это жирорастворимый витамин, который важен для нашего здоровья. Организм самостоятельно не производит витамин А. Поэтому его необходимо получать извне – через еду и уход за кожей.

"Ретинол является производным витамина А. Во время местного применения в кожу он превращается в ретиноевую кислоту, активную форму витамина А в организме", - пояснила дерматологиня.

Витамин А бывает двух видов:

ретинол, содержащийся в продуктах животного происхождения;

каротиноиды, получаемые из растительной пищи и превращающиеся в витамин А во время пищеварения.

"Витамин А регулирует выработку кожного сала и обновление клеток. Это очень важно для поддержания барьерной функции кожи и цикла роста волос. Витамин А также необходим для синтеза кератина, который является жизненно важным структурным белком как для волос, так и для ногтей", - объясняет доктор Энгельман.

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Суточная потребность витамина А

Суточная потребность зависит от возраста, пола и состояния здоровья. Так, мужчины должны принимать 900 микрограмм, а женщины – 700 мкг.

Организму не требуется большое количество витамина А ежедневно, но регулярное, сбалансированное потребление важно для поддержания правильного баланса и предотвращения дефицита. Ведь потребление избыточного количества этого витамина приведет к гипервитаминозу.

Гипервитаминоз может привести к ряду нежелательных и даже опасных побочных эффектов - как нарушение и нездоровый кожный барьер и выпадение волос.

Продукты, богатые витамином А

1. Печень (говяжья или куриная, 85 г) – полностью покрывает суточную норму витамина А.

2. Обогащенные молочные продукты (1 стакан) – примерно 185 мкг.

3. Канталупа, мускусная дыня (половина порции) – примерно 135 мкг.

4. Вареное яйцо (1 шт) – примерно 75 мкг.

5. Лосось (85 г) – примерно 60 мкг.

6. Сырая морковь (половина порции) - примерно 460 мкг.

7. Шпинат (половина порции) – примерно 570 мкг.

8. Сырой красный перец (половина порции) - примерно 120 мкг.

9. Батат (1 шт с кожурой) – полностью покрывает суточную норму.

10. Мангольд – примерно 55 мкг.

11. Курага (5 шт) – примерно 65 мкг.

12. Персики (1 шт) – примерно 24 мкг.

13. Манго (1 шт) – примерно 115 мкг.

14. Брокколи (половина порции) - примерно 60 мкг.

15. Арбуз (1 порция) – примерно 45 мкг.

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Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые помогут избежать морщин. Их нужно ежедневно употреблять после 25 лет.