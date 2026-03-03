Последняя надежда Кремля: эксперт назвал единственный фактор, который держит армию Путина на плаву

Российские захватчики 20 / 255 / © Associated Press

Российская машина рекрутинга дает сбой: количество желающих подписывать контракты для войны против Украины существенно сократилось. Показатели января демонстрируют аномальный спад — за месяц удалось набрать только 22 тысяч бойцов, хотя раньше враг стабильно привлекал более 40 тысяч добровольцев.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала.

Страх перед мобилизацией и внутренний раскол в РФ

По словам Жмайло, в России не решаются идти на полноценную мобилизацию. Еще осенью 2022 года они набрали около 300 тысяч резервистов. Это фактически расшатало тамошнюю ситуацию, в результате чего несколько сотен тысяч россиян покинули страну.

«У них фактически есть договор между обществом и властью. Они готовы воевать до конца, но желательно, не вставая с дивана. И вообще это должен делать их сосед. Сейчас Путин выключает телеграммы, которые являются важным средством связи для российской армии. Это свидетельство того, что он боится; война затягивается; агентуры среди российского командования увеличивается. Есть противостояние между армейцами и силовиками», — отметил эксперт.

Охота на студентов и экономическое давление

Российские правозащитники ранее сообщали, что там начали отлавливать студентов вузов. Их агитируют подписать контракты с русской армией. Это не происходит во всех регионах. Но такие случаи иногда фиксируют.

К тому же продолжаются украинские удары, в частности, по НПЗ окупантов; санкции США продолжают действовать, а на теневой флот начали несколько сильнее давить. Экономическая ситуация усугубляется. Были уже даже сообщения о задержках единовременных выплат 25-40 тысяч долларов за контракт.

Китай как последний рычаг выживания Кремля

«Вся картина показывает, что Россия теряет свои возможности. Путина может спасти только одно. Внешнеполитическая и финансовая поддержка Китая. Мы видим, что есть разговоры о присоединении Китая к переговорам. Именно сейчас Китай является основным фактором, что у России есть возможности в 2026 году продолжать агрессию», — резюмировал Жмайло.

Кого Путин бросает на войну в Украине

Напомним, Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого, как сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.

Братчук отметил, что Кремль не способен в полном объеме компенсировать потери на фронте, однако уже создал условия для усиления призыва. По его словам, российское законодательство позволяет без дополнительных публичных объявлений отправлять на войну определенные категории населения, в том числе находящихся в резерве. Раньше они были привлечены якобы для охраны стратегических объектов, но сейчас ситуация меняется.

Эксперт отмечает, что вопрос объявления полной мобилизации остается для Кремля зависимым от внутриполитических рисков. Если Владимир Путин убедится в отсутствии угроз своему режиму, он может официально запустить этот механизм. В настоящее время российские власти фокусируются на методах, которые не вызывают резкого общественного резонанса, но обеспечивают постоянный приток живой силы для продолжения боевых действий.