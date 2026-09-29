Врач назвал мистический признак смерти, который появляется у людей в конце жизни

Медик рассказал, что люди видят перед смертью / © Фото из открытых источников

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Медик из США Кристофер Керр рассказал, что пациенты перед смертью очень часто говорят, что видят своих умерших родственников.

Об этом сообщает dailymail.com.

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Люди в конце жизни часто «видят» своих умерших родственников

Доктор Кристофер Керр, врач хосписа и паллиативной помощи из Буффало, штат Нью-Йорк, отметил, что умирающие пациенты часто рассказывают о видениях умерших близких, которые заботились о них или защищали их на протяжении жизни.

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Керр пояснил, что эти пациенты твёрдо утверждали, что это не был сон или галлюцинация, говоря, что они чётко видели своих близких и были уверены в значении этих видений.

Врач добавил, что пациенты перед смертью точно знали, какие именно «умершие пришли к ним в гости», отметив, что родственники или супруги, с которыми у пациента были сложные отношения, там не было.

Это могло означать, что пациент видел свою мать, но не отца, либо что, если человек был женат несколько раз, к нему пришёл только один конкретный мужчина или жена.

Независимо от того, кого видели непосредственно перед смертью пациента, Керр отметил, что большинство — примерно 88 процентов — утверждали, что этот опыт был положительным и что он приносил им утешение в последние дни жизни.

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Дочь одной из пациенток Керра утверждала, что эти видения начались за два-четыре месяца до смерти её матери, добавив, что существовало понимание: близкие, которые навещали её мать, будут там, в загробном мире, ожидая, чтобы их утешили.

Женщина перед смертью рассказала о встречах с умершими

Во время интервью в июле 2026 года в подкасте «The Oprah Podcast» женщина по имени Джули рассказала о конкретных подробностях видения своей матери Джин, которое произошло за несколько недель до её смерти.

По словам Джули, Джин начала видеть свою мать, умершую 30 лет назад, сидящей в кресле в той же комнате, где находились обе женщины.

«Мама сидит в кресле на противоположной стороне комнаты, она ждёт меня и хочет, чтобы я знала, что она всегда будет рядом со мной», — вспомнила Джули слова своей матери.

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Медики объяснили, почему это может происходить

Керр, который исследовал и писал о переживаниях людей, оказавшихся на грани смерти, не смог объяснить, откуда берутся эти видения, ни доказать их реальность.

Однако он заметил общую черту во всех этих предсмертных переживаниях: они давали пациенту ощущение целостности — то есть эти «посещения» обычно помогали решить какую-то нерешенную проблему в жизни этого человека.

Керр добавил, что жизнь часто оставляет людей с чувством незавершенности. Почти каждый несёт в себе что-то незавершённое, например, смерть одного из родителей в детстве, потерю ребёнка одним из родителей, чувство вины, сожаление, разорванные отношения или ощущение, что их не простили за какой-то прошлый инцидент.

Врач и автор назвал эти нерешенные проблемы психическими или духовными ранами, отметив, что тело несет физические раны, которые уже невозможно вылечить после смерти, но эти видения часто дают людям шанс исцелить духовные раны.

Керр, автор книги «Смерть — это всего лишь сон», провёл более 1 500 интервью с пациентами, которые до самой смерти оставались в полном сознании, чтобы зафиксировать эти непонятные встречи.

Мать Джули, Джин, была одной из таких респонденток и рассказала, что визит её матери был не единственным случаем, когда умершие близкие приходили к ней перед смертью.

«Я лежала в постели, и люди очень медленно проходили мимо меня. Тех, кто был справа, я не знала, но все они были очень приветливыми и касались моей руки или запястья, когда проходили мимо. А с другой стороны были люди, которых я знала», — рассказала Джин в видеозаписи, сделанной перед смертью.

Джин вспомнила, что во время этого конкретного визита там были её мать, отец, дядя и зять.

Она также призналась, что не всегда ладила со своей матерью, которая неоднократно навещала Джин, но добавила, что «в конце концов мы всё уладили».

Керр описал смерть как постепенный процесс, а не как внезапное, драматическое событие. В конце жизни люди, как правило, больше спят. По словам Керра, смерть обычно наступает во время этого все более глубокого сна, а не тогда, когда человек полностью бодрствует и разговаривает.

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