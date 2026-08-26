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Астрологічний прогноз на 26 серпня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, нічого поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні добу мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: несприятлива енергетика дня спонукає його до неправильних вчинків, які стануть причиною неприємних подій
Символ дня: Кобра.
Стихія дня: Метал .
Щасливе число дня: 6 .
Щасливі кольори дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: агат , смарагд.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, тривають довго й можуть спричинити серйозні ускладнення; особливо вразливими є підшлункова залоза, шлунок і діафрагма.
Харчування протягом дня: у харчуванні особливо важливо дотримуватися міри — не можна ані голодувати, ані переїдати. Слід уникати сухої їжі — у раціон обов’язково потрібно включати гарячі страви.
Стрижка дня: краще відмовитисявід стрижки — її енергетичний негатив може завдати серйозної шкоди психіці, зокрема, та організму загалом.
Сьогоднішні дачні роботи: садові роботи мають бути помірними — слід утриматися від надмірної активності, день сприятливий для підживлення рослин.
Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну та духовну літературу — у ній вдасться знайти нові відомості
Денні сни: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — не варто їх ігнорувати.
Табу дня: не можна ні з ким сваритися та конфліктувати — втім, від такої поведінки бажано утримуватися завжди.
Цитата дня: «Лінь розростається в людях: вона починається з павутини, а закінчується залізними ланцюгами» (Томас Фауелл Бекстон).
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