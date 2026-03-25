Загадка для 1 класса смутила Сеть: сможете ли угадать вы
Украинцы спорят из-за загадки в школьном учебнике для первоклассников.
Задача в учебном пособии для первого класса вызвала оживленную дискуссию в Сети из-за сложности отгадки.
Мать одного из учеников поделилась задачей в соцсети Threads.
«Загадка в тетради нашего первоклассника мы отгадывали всей семьей. Ваши варианты?», — отметила в сообщении пользовательница Екатерина Романюк.
К обсуждению присоединились родители школьников и учителя украинского языка. Из-за специфической формулировки задачи пользователи предлагали самые разные версии, среди которых были «кровь», «икра», «глисты» и даже «апостроф». Некоторые комментаторы предполагали вариант «кровь», однако сомневались из-за уточнения в тексте загадки об отсутствии объекта в воде.
Большинство пользователей обсуждения, в конце концов, пришли к выводу, что правильным ответом является «апостроф». Родители, которые уже сталкивались с этой задачей ранее, заметили, что логика загадки становится понятна только в рамках текущей учебной программы.
Выяснилось, что именно в этот период первоклассники изучают тему употребления апострофа, что помогает детям идентифицировать правильный ответ в контексте урока языка.
Напомним, в соцсетях разгорелся скандал из-за чрезмерной нагрузки на школьников, значительно превышающей европейские нормы.