Археологи нашли уникальные 2000-летние огромные ботинки: кто их носил

Археологи

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Археологи, работающие в Виндоланде на севере Англии, обнаружили пару римских ботинок необычного большого размера — более 30 сантиметров в длину, что соответствует 49 европейскому размеру. Эта уникальная находка заставила исследователей искать ответы о владельцах такой обуви и их происхождении.

Об этом пишет Science Alert.

Коллекция была найдена в оборонном рве крепости Магна-Рим, расположенной в графстве Нортумберленд. По словам старшей археологии проекта Рейчел Фрейм, около четверти всей обуви, найденной на этом участке, имеет подобный большой размер, что делает эту находку действительно необычной.

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«Мы сейчас пытаемся выяснить, кто мог носить такую большую обувь и какие именно части войска или социальные группы были представлены в Магни-Рим», — сообщила Фрейм в интервью агентству AFP.

Сохранение органических материалов, таких как дерево, кожа и текстиль, в течение двух тысяч лет стало возможным благодаря особым почвенным условиям с низким содержанием кислорода.

Археологи также подчеркивают, что римская империя была чрезвычайно многонациональной, и место раскопок могло быть домом для людей разных культурных и этнических групп, что может объяснять удивительное разнообразие находок.

Виндоланда и Карворана, где расположены эти руины, входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть стен Адриана — одного из важнейших римских археологических комплексов в Великобритании.

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© Science Alert

Напомним, археологи обнаружили три древних поселения мая в джунглях Петен. Города расположены в форме треугольника на расстоянии до 5 км друг от друга. Их история уходит в период между 1000 и 400 годами до нашей эры. Они оставались населенными до примерно 1100 лет назад, когда цивилизация мая претерпела упадок.

Важнейшим из вновь открытых является город Лос-Абуэлос. Среди его находок — две каменные изваяния мужчины и женщины, вероятно, изображение предков. Археологи считают, что город служил религиозным центром. Особое внимание привлек астрономический комплекс: постройки размещены так, чтобы фиксировать солнцестояние и равноденствие. Там также найдены захоронения, останки больших кошачьих, гончарные изделия и наконечники стрел.