Чим корисний щавель і кому може зашкодити: властивості та правила вживання

Це натуральне джерело вітамінів і мінералів, однак через вміст щавлевої кислоти продукт потребує розумного та помірного споживання.

Користь щавлю: які речовини впливають на організм

Щавель вирізняється багатим біохімічним складом. У ньому містяться вітаміни C, K, групи B, бета-каротин (провітамін A), а також калій, магній, залізо та інші мікроелементи, необхідні для нормальної роботи організму.

Основні корисні властивості щавлю:

Підтримка імунітету. Високий рівень вітаміну C допомагає організму краще протистояти інфекціям і зміцнює судинну систему. Антиоксидантний захист. Рослинні сполуки у складі щавлю зменшують окислювальний стрес і сповільнюють процеси клітинного старіння. Покращення роботи травної системи. Щавель стимулює секрецію шлункового соку, підсилює апетит і сприяє активнішому обміну речовин. Вплив на кров і судини. Залізо та вітамін K підтримують кровотворення та нормальне згортання крові. Легка детокс-дія. Сечогінні та жовчогінні властивості сприяють виведенню зайвих речовин і підтримці роботи печінки.

Важливо: щавель не є лікувальним засобом, а лише елементом збалансованого раціону.

Кому щавель може бути особливо корисним

Фахівці з харчування радять включати щавель у раціон:

людям у період весняного авітамінозу, коли організму бракує вітамінів і мінералів;

тим, хто контролює масу тіла — щавель має низьку калорійність і добре підходить для легкого меню;

людям із підвищеним ризиком серцево-судинних проблем, оскільки калій підтримує роботу серця.

Потенційна шкода щавлю: кому варто обмежити споживання

Головний нюанс щавлю — щавлева кислота. У надмірній кількості вона може впливати на обмін речовин і провокувати небажані процеси в організмі.

Протипоказання до вживання щавлю:

сечокам’яна хвороба, особливо при схильності до утворення оксалатів;

гастрит із підвищеною кислотністю та виразкова хвороба в стадії загострення;

подагра та інші порушення обміну речовин, пов’язані із суглобами.

Дітям і людям старшого віку також варто не зловживати щавлем, оскільки він може знижувати засвоєння кальцію.

Як вживати щавель безпечно: правила та поради

Щоб отримати максимум користі та мінімізувати ризики, важливо правильно обирати продукт. Найкращий варіант — молоде листя: воно містить менше щавлевої кислоти та більше корисних речовин.

Старе листя накопичує більше кислот і має менш виражену харчову цінність, тому його варто обмежувати.

Додатковий спосіб знизити вплив щавлевої кислоти — поєднання щавлю з молочними продуктами, зокрема сметаною або вершками. Кальцій частково нейтралізує дію кислот і робить страви більш збалансованими для травлення.

