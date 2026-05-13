Оля Полякова неочікувано показалась в клініці під крапельницею і здивувала причиною

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова неочікувано показалась під крапельницею і пояснила, навіщо їй це потрібно.

В Instagram-stories артистка опублікувала кадри, де вона зображена в клінці в одній із палат. До руки виконавиці була приєднана система крапельниці.

Співачка пояснила, що наважилась на особливі процедури краси. Перша з них стосувалась догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте. А от друга — це вже пов’язана з крапельницею. Оля Полякова називає це «біохакінгом». Ймовірно, співачка крапала собі комплекс вітамінів.

Оля Полякова під крапельницею / © instagram.com/polyakovamusic

«Я в клініці і роблю дві процедури. Одну — це догляд за шкірою. І роблю крапельниці для біохакінгу, щоб бути молодою і красивою», — поділилась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова хизувалась розкішним сюрпризом від чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Хоч артистка й перебувала за кордоном, але відстань не стала її коханому на заваді, аби зробити для дружини приємний презент.

