Укрaїнa
236
2 хв

Киянин "купив" у горе-матері за $100 п'ятирічну доньку і зґвалтував її

Киянин за 100 доларів США купив пʼятирічну дівчинку, щоб зґвалтувати. Шокує не лише цинічний вчинок чоловіка, але й горе-матері, яка віддал доньку на поталу ґвалтівнику.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
© Прокуратура міста Києва

Мешканець Києва купив за 100$ 5-річну дитину і зґвалтував її

Про цей моторошний злочин повідомляє Офіс генерального прокурора.

У суді наголосили, що обвинувачений цілеспрямовано шукав можливість вчинити цей злочин. В Інтернеті він познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу її 5-річної доньки. В обмін горе-мати отримала 100 доларів США.

Далі зловмисник зґвалтував дівчинку. Про обставини зґвалтування дитини обвинувачений детально хвалився своїм знайомим під час листування, надсилаючи свої фотографії та фотографії дитини в оголеному вигляді.

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання — 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла.

Ґвалтівник подав апеляційну скаргу, однак апеляційний суд залишив вирок без змін.

«Це той випадок, де все було свідомо і розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини. Тому єдине справедливе рішення — максимальний строк покарання. Саме це прокуратура і забезпечила в апеляційному суді», — наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Він зауважив, що у цій справі відповідальність несуть обидва дорослі. Мати свідомо передала свою рідну дитину в руки кривдника і за це також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок вона не оскаржувала.

Дівчинку було вилучено з родини та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Раніше повідомлялося, що у Києві серійний педофіл пробирався до шкільних туалетів і нападав на дітей.

236
