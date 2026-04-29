Чим підживити огірки після пересаджування: простий розчин для швидкого росту

Після пересаджування розсада огірків нерідко зупиняється в рості на кілька тижнів. Найчастіше це трапляється через прохолодні ночі, недостатньо прогрітий ґрунт або нерегулярний полив. У такій ситуації городники радять не поспішати з хімічними добривами, а скористатися перевіреним домашнім способом, який допомагає м’яко стимулювати ріст рослин.

Йдеться про дріжджове підживлення — простий домашній засіб, який, за словами дачників, стимулює роботу кореневої системи та активізує корисні мікроорганізми в ґрунті. Завдяки цьому рослини краще засвоюють поживні речовини й швидше набирають силу.

Для приготування такого стимулятора росту знадобляться пакетик сухих дріжджів (11 грамів), столова ложка цукру та вода. Спершу слід зробити закваску: розчинити дріжджі й цукор в одному літрі теплої води. Потім суміш потрібно залишити в теплому місці приблизно на дві години, але не під прямими сонячними променями. Коли розчин почне бродити й з’явиться характерний запах, це означатиме, що закваска готова.

Після цього концентрат необхідно розвести у п’яти літрах чистої води. Однак перед самим поливом його радять додатково розбавити: орієнтовно літр готової суміші на відро води. Розчин має бути слабким, адже занадто насичене підживлення може пошкодити коріння.

Перед внесенням добрива грядки обов’язково слід добре полити звичайною водою кімнатної температури. Це важливо, оскільки дріжджі ефективно працюють лише у вологому ґрунті. Після підготовки під кожен кущ огірків виливають приблизно по одному літру готового розчину. Городники кажуть, що вже за кілька днів рослини можуть помітно прискорити ріст.

Щоб посилити дію підживлення, перед його використанням у ґрунт іноді додають трохи перегною або деревної золи. У такому середовищі дріжджі ще активніше запускають корисну мікрофлору, а рослини краще отримують поживні речовини.

Цей засіб підходить не лише для огірків. Його також використовують для томатів, баклажанів і перцю.

