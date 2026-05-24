София Ротару отреагировала на жуткий обстрел Киева и показала ужасные последствия попаданий

София Ротару

Реклама

Певица София Ротару отреагировала на жуткий обстрел Киева, который осуществила страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая.

Столица Украины подверглась массированной атаке. Российские оккупанты обстреливали Киев «Шахедами» и ракетами различных типов. Под прицелом оказались все районы столицы. К сожалению, попаданий избежать не удалось. Разрушения зафиксированы по меньшей мере в 40 локациях. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Певица София Ротару не остается в стороне от событий, происходящих в Украине. Хотя исполнительница и воздерживается от комментариев, однако в Instagram-stories она отреагировала на очередное преступление РФ против мирного населения. Артистка показала ужасные последствия попаданий. На кадрах заметно дома, охваченные огнем, и столбы дыма.

Реклама

«Киев. 24.05.2026», — подписала фотографии певица и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

Пост Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, с началом полномасштабной войны София Ротару избегает публичности. Однако известно, что она осталась в Украине и живет в своем доме под Киевом. Хотя исполнительница и не ведет публичный образ жизни, однако в фотоблоге реагирует на важные для Украины даты, а также высказывается о массированных обстрелах.

Кстати, во время полномасштабной войны София Ротару отказалась от концертов и выступлений, даже за большие гонорары. Бывший продюсер певицы раскрыл причины такого ее решения.

Новости партнеров