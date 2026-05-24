ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Россия атаковала украинский город, когда люди шли по делам: есть много пострадавших

Россия утром атаковала центр Богодухова двумя беспилотниками. В результате ударов пострадали 13 человек, повреждены жилые дома и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Беспилотник (иллюстративный фото)

Беспилотник (иллюстративный фото)

Российские войска утром атаковали центр Богодухова на Харьковщине беспилотниками. В результате ударов пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.

По его словам, атака произошла в воскресное утро, когда люди шли на рынок, в магазины и занимались привычными делами. Враг нанес два удара беспилотниками по центральной части города - в место, где находились гражданские.

«По состоянию на данный момент уже 13 пострадавших. Повреждены автомобили, жилые дома, выбиты окна, боль и шок», — сообщил Белый.

Мэр подчеркнул, что такие атаки не имеют никакого военного смысла и являются сознательным террором против мирного населения.

«Это сознательный террор против мирного населения, против обычной жизни, которую россия пытается сломать страхом», — заявил он.

На местах ударов работают медики, спасатели, коммунальные службы, стражи порядка и представители городского совета. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Белый выразил поддержку пострадавшим семьям и заверил, что община выстоит.

«Богодухов не сломить. Мы выстоим, потому что держимся вместе, поддерживаем друг друга и знаем: правда — на нашей стороне», — добавил городской голова.

Обстрел Украины 24 мая: последние новости

Напомним, в ночь на 24 мая Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения.

В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены отели «Украина» и «Днепр».

Пострадало также здание правительства Украины – взрывной волной там выбило окна.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie