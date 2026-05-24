Россия атаковала украинский город, когда люди шли по делам: есть много пострадавших
Россия утром атаковала центр Богодухова двумя беспилотниками. В результате ударов пострадали 13 человек, повреждены жилые дома и автомобили.
Российские войска утром атаковали центр Богодухова на Харьковщине беспилотниками. В результате ударов пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.
По его словам, атака произошла в воскресное утро, когда люди шли на рынок, в магазины и занимались привычными делами. Враг нанес два удара беспилотниками по центральной части города - в место, где находились гражданские.
«По состоянию на данный момент уже 13 пострадавших. Повреждены автомобили, жилые дома, выбиты окна, боль и шок», — сообщил Белый.
Мэр подчеркнул, что такие атаки не имеют никакого военного смысла и являются сознательным террором против мирного населения.
«Это сознательный террор против мирного населения, против обычной жизни, которую россия пытается сломать страхом», — заявил он.
На местах ударов работают медики, спасатели, коммунальные службы, стражи порядка и представители городского совета. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Белый выразил поддержку пострадавшим семьям и заверил, что община выстоит.
«Богодухов не сломить. Мы выстоим, потому что держимся вместе, поддерживаем друг друга и знаем: правда — на нашей стороне», — добавил городской голова.
Обстрел Украины 24 мая: последние новости
Напомним, в ночь на 24 мая Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения.
В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены отели «Украина» и «Днепр».
Пострадало также здание правительства Украины – взрывной волной там выбило окна.