Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які не потерплять контролю над собою

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Оскільки він, як правило, несе в собі багато незручностей, то далеко не всі готові з цим миритися.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не потерплять контролю над собою.

Овен

Овни через свою схильність до блискавичних дій упевнені, що контролювати їх просто неможливо, адже тоді вони запізнюватимуться скрізь і в усьому. Тож, будучи підконтрольними будь-кому, вони нагадують стриножених коней, які страждають через неможливість мчати кудись без зупинки.

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Стрілець

Стрільці добре почуваються тільки тоді, коли ніхто не претендує на їхню свободу. Вони мають розуміти, що будь-якої миті можуть зірватися з місця і полетіти на інший кінець світу, тому контроль, від кого б він не виходив, для них категорично неприйнятний — за перших його ознак вони просто розривають стосунки.

Водолій

Водолії як найбільш творчий знак зодіаку заперечують будь-який контроль, як такий, що заважає їм не тільки жити, як вони хочуть, а й творити, а це для них навіть важливіше, ніж розпоряджатися собою і своїм часом. Тому нагляд представники знака сприймають як насильство, яке вони не дозволять виявляти нікому.

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