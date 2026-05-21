Прах полковника УНР Андрія Мельника повернули до України

Прах полковника УНР Андрія Мельника / © Український інститут національної пам’яті

Прах полковника армії УНР та лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перевезли до України. Все це відбувається в межах створення Національного пантеону.

Через словацький кордон на Закарпатті останки полковника армії УНР повернули до України сьогодні, 21 травня. Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті.

Останки Андрія Мельника та його дружини перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Перепоховання відбудеться 24 травня 2026 року.

19 травня труни ексгумували в Люксембурзі. Останки Андрія Мельника зустріли місцеві ветерани, пластуни, представники влади та духовенства.

«Труни з прахом Андрія Мельника та Софії Мельник (Федак) на рідну землю занесли на руках українські воїни-прикордонники, тричі прихиливши їх у символічному поклоні», — пишуть в Українському інституті національної памʼяті.

Далі прах Андрія та Софії Мельників відвезуть до столиці.

Під час урочистої церемонії пластуни поклали на труну Андрія Мельника землю із Красного поля — місця, де відбулася героїчна оборона карпатськими січовиками Карпатської України.

Нагадаємо, Андрій Мельник був видатним військовим та політичним діячем, полковником армії УНР та співзасновником Української військової організації (УВО). Через активну патріотичну діяльність він відбув п’ятирічне ув’язнення в польських тюрмах.

У 1938 році, після загибелі свого побратима Євгена Коновальця, Мельник за його заповітом очолив Провід українських націоналістів (ПУН). Під час Другої світової війни та після розколу в ОУН він очолив її помірковане крило.

Мельник організував «похідні групи» для пропаганди на українських землях, через що розчарувався в німецькій політиці й зазнав переслідувань від гітлерівців: спочатку перебував під домашнім арештом, а з 1944 року — у концтаборі Заксенгаузен.

У повоєнний період діяч оселився в Люксембурзі, де присвятив життя консолідації емігрантських сил та став довічним головою ОУН. У 1957 році він ініціював створення Світового конгресу українців, який постав після його смерті у 1964 році.

Могилу Степана Бандери хочуть перевезти до України

Нагадаємо, в Україні планують створити Національний пантеон і повернути на батьківщину прах видатних діячів. Зокрема, перепоховання Степана Бандери, який покоїться в Мюнхені, можливе лише за умови суворого дотримання законодавства ФРН.

Німецька влада керується принципом «спокою померлого», тому рішення про перенесення решток ухвалюється вкрай рідко і лише за наявності виняткових обставин.

Для отримання дозволу на перепоховання обов’язковою є згода близьких родичів та власника права на могилу. Навіть якщо з відповідним проханням звернеться держава Україна, без згоди сім’ї це буде неможливо.

Сама лише велика відстань до цвинтаря чи переїзд родичів не вважається достатньою підставою для порушення спокою померлого.

Вагомою причиною для німецької влади можуть стати лише надзвичайні обставини, через які родина взагалі втрачає можливість доглядати за могилою. Крім того, німецькі служби мають отримати підтвердження, що перенесення праху не суперечить волі самого померлого.

