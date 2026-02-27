Знищення мережі наведення російських дронів у Білорусі / © Сергій Флеш

Україна знищила сучасну систему зв’язку, як Росія використовувала для наведення дронів-камікадзе з території Білорусі.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, передає «Українська правда».

За його словами, вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували «Шахеди» на півночі. Це посилило обороноздатність Києва та центральної частини України.

Міністр не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.

Пояснення радника глави Міноборони

Радник міністра оборони, фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що Mesh радіо мережа на «Шахедах» — це фактично радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а ще й є ретранслятором і підсилювачем сигналу один для одного.

«При такій схемі всі „Шахеди“ в повітрі пов’язані по радіо між собою. В результаті можна збити кілька Шахедів і зв’язок не обірветься, він просто піде через інші „Шахеди“, — зазначає „Флеш“.

До чого тут Білорусь

За словами радника міністра, хоч «Шахеди» і пов’язані між собою через модеми, повинні бути початкові точки, звідки канал управління через інтернет доходить до російських операторів дронів. Такі точки вигідно ставити на високих щоглах (70-90 метрiв), десь поруч з нашим кордоном і застосовувати спрямовані на Україну потужні антени. Зазвичай, це були вежі мобільних операторів.

«Такі високі точки зв’язку на території противника випромінюють радіосигнали, які наша радіорозвідка бачить з нашої території. Ми можемо запеленгувати сигнал і сказати, що він 100% йде з такого-то місця. Так ось, те, що такі точки працювали з території Росії та окупованих територій, нікого не здивувало, а ось робота таких точок з території Білорусі виявилася сюрпризом. Таких точок у Білорусі було виявлено кілька, і вони обслуговували „Шахеди“ в різних частинах нашої країни», — зазначив експерт.

Зокрема, одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки «Шахедів» на західну Україну. Зокрема на залізницю Київ-Ковель.

«Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління Шахедами з території Білорусі», — зазначив «Флеш».

Нагадаємо, що Росія активно застосовує цивільну інфраструктуру Білорусі для ударів по Україні. Зокрема, йдеться про використання вишок мобільного зв’язку для прокладання маршрутів польоту ударних дронів.

Через це у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про санкції проти самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.