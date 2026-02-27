Реклама

Про це в ефірі Апостроф TV повідомив офіцер ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, з обʼєктів Молчанової також демонтовували будівельні блоки, плити та перекриття. Їх передавали 112-й окремій бригаді територіальної оборони для облаштування інженерних загороджень на підступах до Києва.

“Добровольці та військові діяли швидко: з будівництв знімали плити, блоки й одразу використовували їх для укріплення столиці. Це була спільна робота заради захисту Києва у найкритичніший момент», – розповів Ковальов.