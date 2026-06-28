Землетрус у Венесуелі

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У Венесеулі, яка постраждала від потужних землетрусів, з-під завалів будинку врятували 11-річного хлопчика. Він там пробув 70 годин.

Про це повідомляє Міністерство оборони Колумбії.

«Це диво! Мойсеса врятували живим. Після 70 годин під завалами команді USAR COL-1 вдалося врятувати 11-річного Мойсеса живим. Ця операція сповнює нас надією та зміцнює місію з пошуку тих, хто вижив», — йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що пошуково-рятувальна операція на місцях обвалення будинків триває.

Потужні землетруси у Венесуелі — останні новини

25 червня Венесуелу сколихнули два потужні землетруси. За даними американської геологічної служби, перший землетрус стався магнітудою 7,2 на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину після цього — другий поштовх магнітудою 7,5. На допомогу із розбору завалів прибули рятувальні бригади з інших країн.

Рятувальна операція триває декілька днів. Це є один із найпотужніших землетрусів за століття. За останніми даними, відомо про 920 загиблих та тисячі поранених.

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