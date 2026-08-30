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Анджелина Джоли снова в Украине?: Сеть обсуждает новые фото звезды в нескольких городах
Первые сообщения о возможном приезде знаменитости появились 29 августа в соцсетях.
Голливудская актриса и гуманитарная деятельница Анджелина Джоли, вероятно, снова приехала в Украину. В течение 29-30 августа звезду якобы видели во Львове, Тернополе, Кременчуге.
Об этом появились сообщения в соцсетях и местных Telegram каналах.
В то же время, официального подтверждения визита Джоли пока нет. Сама актриса не сообщала о пребывании в Украине, а ее представители тоже не делали соответствующих заявлений.
Джоли якобы видели во Львове
Первые сообщения о возможном приезде знаменитости появились 29 августа во львовских Telegram-каналах. В частности, канал «Типовой Львов» сообщил, что Джоли якобы направлялась в город.
«Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает во Львов — наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны», — написал «Типовой Львов».
Авторы сообщения ссылались на информацию от подписчиков, которые якобы видели актрису в сопровождении охраны.
В то же время, никаких убедительных доказательств на подтверждение этой информации обнародовано не было.
В Тернополе опубликовали видео из ресторана
Впоследствии появилась информация о возможном появлении Джоли в Тернополе. Местный Telegram-канал «Файный город» сообщил, что голливудская звезда якобы побывала в ресторане «Старая Мельница».
Само заведение опубликовало в Instagram видео с камер наблюдения, датированное 29 августа. На кадрах видна женщина, которая внешне похожа на Анджелину Джоли. Она заходит в ресторан вместе с сопровождением и садится за столик.
Представители ресторана при этом заявили, что их гостей была именно Джоли. В заведении также написали, что актриса попробовала украинские блюда.
«Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща», — говорится в сообщении ресторана.
Однако видео не позволяет достоверно установить личность женщины. Ее лицо недостаточно хорошо видно, поэтому утверждать, что на записи действительно Анджелина Джоли, пока нельзя.
30 августа Джоли якобы заметили в Кременчуге
На следующий день появилась еще одна версия о местонахождении актрисы. «Кременчуг Оперативный» обнародовал фотографии женщины в пальто и больших темных очках.
По информации авторов канала, их подписчики якобы узнали в ней Джоли и сообщили, что видели ее в одном из торговых центров Кременчуга.
На фото действительно можно заметить определенное сходство с голливудской актрисой. В то же время качество снимков также не позволяет достоверно установить его личность.
Тем временем волонтер и эксрадник министра обороны Сергей Стерненко написал, что «Анджелина Джоли снова посетила Украину».
«Актрисшу заметили в Тернополе и Харькове», — добавил он.
Действительно ли Анджелина Джоли в третий раз приехала в Украину
Пока говорить о третьем визите Джоли в Украину как об установленном факте рано. Информация о возможном пребывании во Львове, Тернополе и Кременчуге распространяется преимущественно через местные каналы и соцсети.
Официальных заявлений от самой актрисы или ее представителей на 30 августа нет.
В то же время Джоли уже дважды приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Во время предыдущих визитов она встречалась с украинцами и посещала города, пострадавшие от войны.