Анджелина Джоли снова в Украине?: Сеть обсуждает новые фото звезды в нескольких городах

Анджелина Джоли Фото иллюстративное / © Getty Images

Реклама

Голливудская актриса и гуманитарная деятельница Анджелина Джоли, вероятно, снова приехала в Украину. В течение 29-30 августа звезду якобы видели во Львове, Тернополе, Кременчуге.

Об этом появились сообщения в соцсетях и местных Telegram каналах.

Реклама

В то же время, официального подтверждения визита Джоли пока нет. Сама актриса не сообщала о пребывании в Украине, а ее представители тоже не делали соответствующих заявлений.

Реклама

Джоли якобы видели во Львове

Первые сообщения о возможном приезде знаменитости появились 29 августа во львовских Telegram-каналах. В частности, канал «Типовой Львов» сообщил, что Джоли якобы направлялась в город.

«Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает во Львов — наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны», — написал «Типовой Львов».

Авторы сообщения ссылались на информацию от подписчиков, которые якобы видели актрису в сопровождении охраны.

В то же время, никаких убедительных доказательств на подтверждение этой информации обнародовано не было.

Реклама

Анджелина Джоли якобы приехала в Украину Фото Типичный Львов

В Тернополе опубликовали видео из ресторана

Впоследствии появилась информация о возможном появлении Джоли в Тернополе. Местный Telegram-канал «Файный город» сообщил, что голливудская звезда якобы побывала в ресторане «Старая Мельница».

Само заведение опубликовало в Instagram видео с камер наблюдения, датированное 29 августа. На кадрах видна женщина, которая внешне похожа на Анджелину Джоли. Она заходит в ресторан вместе с сопровождением и садится за столик.

Представители ресторана при этом заявили, что их гостей была именно Джоли. В заведении также написали, что актриса попробовала украинские блюда.

«Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща», — говорится в сообщении ресторана.

Реклама

Однако видео не позволяет достоверно установить личность женщины. Ее лицо недостаточно хорошо видно, поэтому утверждать, что на записи действительно Анджелина Джоли, пока нельзя.

Фото ОК Кременчуг

30 августа Джоли якобы заметили в Кременчуге

На следующий день появилась еще одна версия о местонахождении актрисы. «Кременчуг Оперативный» обнародовал фотографии женщины в пальто и больших темных очках.

По информации авторов канала, их подписчики якобы узнали в ней Джоли и сообщили, что видели ее в одном из торговых центров Кременчуга.

На фото действительно можно заметить определенное сходство с голливудской актрисой. В то же время качество снимков также не позволяет достоверно установить его личность.

Тем временем волонтер и эксрадник министра обороны Сергей Стерненко написал, что «Анджелина Джоли снова посетила Украину».

«Актрисшу заметили в Тернополе и Харькове», — добавил он.

Действительно ли Анджелина Джоли в третий раз приехала в Украину

Пока говорить о третьем визите Джоли в Украину как об установленном факте рано. Информация о возможном пребывании во Львове, Тернополе и Кременчуге распространяется преимущественно через местные каналы и соцсети.

Официальных заявлений от самой актрисы или ее представителей на 30 августа нет.

В то же время Джоли уже дважды приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Во время предыдущих визитов она встречалась с украинцами и посещала города, пострадавшие от войны.

Новости партнеров

Новости партнеров