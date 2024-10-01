Військовий прогнозує швидку втрату великого міста на Донеччині

Російські окупанти продовжують тиск на Вугледар в Донецькій області. Місто може опинитися в окупації вже за декілька днів.

Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він заявив, що російські військові увійшли до Вугледара. Ситуація у місті критична

"У Вугледарі краще не стає, сильний тиск (окупантів - ред.). Думаю місту залишилось пару днів, але справа зараз, на жаль, не в місті", - написав він.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни увійшли до Вугледара із заходу та півдня. Зазначається, що в західній частині міста окупанти вивісили свої триколори.

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