Почти на всех участках фронта и на уровне разных родов войск формируется положительная системность уничтожения врага в условиях городской застройки.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Комментируя ситуацию в Северске, он отметил, что по официальным данным Генштаба ВСУ город остается под контролем украинских войск. В то же время в городе наблюдаются процессы, подобные ранее происходившим в Купянске, Торецке и Покровске.

«В Северске происходит то же, что мы уже видели с россиянами в Купянске, а также подобные процессы имели место в Торецке и Покровске. Речь идет о накоплении положительных тактических изменений в нашу сторону», — пояснил Киричевский.

По его словам, ранее считалось, что если враг во время украинской обороны заходит в черту города, то это означает неизбежное ухудшение ситуации. Однако в настоящее время этот подход не срабатывает.

«Обычно существовала логика: если противник вошел в город — дальше начинается обратный отсчет к самому худшему. Но с россиянами произошло наоборот. Теперь, когда они заходят в зону городской застройки, для них начинают действовать все сложности уличных боев», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что городская инфраструктура дает украинским военным дополнительные возможности для обороны.

«В городе есть много объектов, где можно укрываться и реально превратить в долговременные узлы обороны. Даже применение КАВ уже не дает россиянам того эффекта, который был раньше», — добавил Киричевски.

В то же время он предостерег от чрезмерного оптимизма, но отметил важность достигнутых изменений.

«С одной стороны, говорить о тотальном преимуществе и возможности расслабиться — рано. С другой — игнорировать это оперативно-тактическое достижение нельзя. Для противника уличные бои перестали быть их тактическим коньком», — сказал он.

По словам Киричевского, украинские силы начали системно переигрывать врага в городских условиях не только на уровне отдельных подразделений или командиров.

«Речь уже не об единичных успехах. Это начинает приобретать системность на уровне разных родов войск. Мы можем дискутировать, кто именно автор успеха в Купянске, а ниже по карте — в Покровске, где основную нагрузку несут десантно-штурмовые войска», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что десантники уже не в первый раз выполняют задачи стратегического масштаба.

«Фактически выходит, что десантно-штурмовые войска уже третью такую операцию стратегического характера извлекают в этой войне. И почти на всех участках фронта мы видим накопление положительной системности уничтожения врага в городской застройке», — подытожил Киричевский.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не смогли прорвать оборону Сил обороны Украины в северной части Покровска и потеряли темп продвижения.

Мы ранее информировали, что в центре Купянска заблокировано более 200 российских военных, оставленных без подкрепления и ресурсов из-за перекрытой логистики.