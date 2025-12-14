- Дата публикации
Нынешний момент решающий для будущего Украины — Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен
Стармер и фон дер Ляйен сосредоточились на текущей работе над “мирным планом” под руководством США, направленным на пресечение смертей в Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.
Об этом сообщил официальный сайт правительства Великобритании.
Как отмечается, стороны согласились, что «это решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать ее столько, сколько потребуется для достижения справедливого и продолжительного мира».
Также были обсуждены усилия по использованию замороженных активов России.
Британское правительство сообщило, что лидеры рассмотрели ход переговоров по амбициозному пакету мер, озвученному на совместном саммите Великобритании и ЕС в мае.
«Они положительно оценили прогресс и выразили надежду на дальнейшее развитие в ближайшие недели», — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовятся к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни.