Нынешний момент решающий для будущего Украины — Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.

Об этом сообщил официальный сайт правительства Великобритании.

Как отмечается, стороны согласились, что «это решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать ее столько, сколько потребуется для достижения справедливого и продолжительного мира».

Также были обсуждены усилия по использованию замороженных активов России.

Британское правительство сообщило, что лидеры рассмотрели ход переговоров по амбициозному пакету мер, озвученному на совместном саммите Великобритании и ЕС в мае.

«Они положительно оценили прогресс и выразили надежду на дальнейшее развитие в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовятся к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни.