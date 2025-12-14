ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Нынешний момент решающий для будущего Украины — Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен

Стармер и фон дер Ляйен сосредоточились на текущей работе над “мирным планом” под руководством США, направленным на пресечение смертей в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.

Об этом сообщил официальный сайт правительства Великобритании.

Как отмечается, стороны согласились, что «это решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать ее столько, сколько потребуется для достижения справедливого и продолжительного мира».

Также были обсуждены усилия по использованию замороженных активов России.

Британское правительство сообщило, что лидеры рассмотрели ход переговоров по амбициозному пакету мер, озвученному на совместном саммите Великобритании и ЕС в мае.

«Они положительно оценили прогресс и выразили надежду на дальнейшее развитие в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовятся к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни.

Дата публикации
Количество просмотров
479
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie