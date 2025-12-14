ТСН в социальных сетях

Украина
122
1 мин

Обстрел Одесской области: отменена часть рейсов поездов

Временно не будет курсировать ряд поездов из-за атаки, которую устроила Россия. Пассажиров просят проверять рейсы.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Часть поездов задержится

Часть поездов задержится / © Associated Press

Из-за преодоления последствий обстрелов в Одесской области сегодня введены изменения в пригородном движении на ближайшие дни.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В частности, временно не будут курсировать:

  • ﻿﻿№6401 Колосовка — Одесса-Главная

  • ﻿﻿№6253 Подольск — Одесса-Главная

  • ﻿﻿№6208 Одесса-Главная — Раздельная 1

  • №6207 Раздельная 1 — Одесса-Главная

Вместо этого пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

  • №6408 Одесса-Главная — Колосовка

  • №6403 Мариновская — Колосовка — Одесса-Главная

  • №6255 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная

  • №6270 Одесса-Застава–1 — Раздельная 1 — Подольск

  • №6252 Одесса-Главная — Раздельная 1 — Известнянка

  • №6201 Раздельная 1 — Одесса-Главная

  • №6255 Известнянка — Раздельная 1 — Одесса

Железнодорожники просят пассажиров проверять актуальное расписание поездов и заранее планировать поездки.

Напомним, ночью и утром 13 декабря Одесчина подверглась одной из самых массированных воздушных атак российских войск. Обстрелы повредили административные и жилые строения, а также объекты энергетической инфраструктуры. В результате большинство жителей города временно остались без тепла, воды и электроснабжения.

