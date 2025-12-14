- Дата публикации
Обстрел Одесской области: отменена часть рейсов поездов
Временно не будет курсировать ряд поездов из-за атаки, которую устроила Россия. Пассажиров просят проверять рейсы.
Из-за преодоления последствий обстрелов в Одесской области сегодня введены изменения в пригородном движении на ближайшие дни.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
В частности, временно не будут курсировать:
№6401 Колосовка — Одесса-Главная
№6253 Подольск — Одесса-Главная
№6208 Одесса-Главная — Раздельная 1
№6207 Раздельная 1 — Одесса-Главная
Вместо этого пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:
№6408 Одесса-Главная — Колосовка
№6403 Мариновская — Колосовка — Одесса-Главная
№6255 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная
№6270 Одесса-Застава–1 — Раздельная 1 — Подольск
№6252 Одесса-Главная — Раздельная 1 — Известнянка
№6201 Раздельная 1 — Одесса-Главная
№6255 Известнянка — Раздельная 1 — Одесса
Железнодорожники просят пассажиров проверять актуальное расписание поездов и заранее планировать поездки.
Напомним, ночью и утром 13 декабря Одесчина подверглась одной из самых массированных воздушных атак российских войск. Обстрелы повредили административные и жилые строения, а также объекты энергетической инфраструктуры. В результате большинство жителей города временно остались без тепла, воды и электроснабжения.