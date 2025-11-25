ТСН у соціальних мережах

Миші бігтимуть з дому та подвір’я: які запахи гризуни бояться, наче вогню

Це простий, безпечний і бюджетний спосіб позбутися гризунів без хімії.

Віра Хмельницька
Як позбутися мишей

Як позбутися мишей / © Getty Images

Миші здатні з’явитися навіть у найохайнішому будинку — достатньо лише теплої шпарини та доступу до їжі. Але боротися з ними не завжди потрібно хімією чи пастками. Гризуни мають тонкий нюх, і деякі запахи настільки їдкі для їхнього сприйняття, що вони тікають уже після першого контакту. Правильно підібрані аромати допоможуть захистити оселю й подвір’я без шкоди для людей та тварин.

Які запахи миші бояться найбільше: як позбутися гризунів

  1. М’ята перцева. Ефірна олія м’яти — один із найпотужніших відлякувачів гризунів. Для мишей цей аромат різкий і нестерпний: він подразнює нюх і дезорієнтує тварину. Як застосовувати? Необхідно змочити ватний диск у 10-15 краплях олії, розкласти в кутах, за холодильником, у шафах, біля сміттєвого відра. Оновлювати засіб варто кожні два тижні.

  2. Часник. Різкий аромат свіжого часнику діє на мишей майже як подразник. Вони уникають приміщень, де він присутній. Розчавіть 3 зубчики часнику та покладіть в проблемні місця, можна також зробити «часникову пасту» з краплею олії.

  3. Нашатирний спирт. Один із найсильніших відлякувальних засобів. Різкий запах аміаку дратує слизові гризунів і примушує їх негайно покинути територію. Намочіть шматок тканини нашатирем, покладіть у місця появи мишей. Обов’язково провітрюйте приміщення після застосування методу.

  4. Евкаліпт. Запах евкаліпту настільки концентрований, що гризуни не можуть знайти шлях до їжі чи гнізда. Як використовувати: капнути кілька крапель олії на вату або розпилити розчин по плінтусах.

  5. Деревна зола. Миші уникають золи через її лужність і специфічний запах. Вона також сушить лапи гризунів, що створює дискомфорт. Підходить для двору та погреба. Необхідно розсипати тонким шаром у місцях, де помічено сліди мишей.

  6. Лавровий лист. Несподівано, але аромат лавру миші теж не люблять. Він діє м’якше, ніж м’ята чи аміак, але ефективний для профілактики. Розкладіть лаврове листя у шафах, коморах, ящиках із крупами.

  7. Котячий наповнювач або шерсть. Гризуни інстинктивно бояться хижака, а його запах працює краще будь-якої хімії. Достатньо покласти трохи наповнювача або зібраної котячої шерсті в кутки своєї оселі.

