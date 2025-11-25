У Харкові воду подають за графіками: Терехов пояснив причину

Вода з крана / © Pexels

У Харкові 25 листопада воду подають за графіками через російські удари по інфраструктурі.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає «Суспільне».

«Вночі ворог запустив 10 „Шахедів“, які розтрощили трансформаторну підстанцію, що була головною в обленерго щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, сьогодні ми подаємо воду по графіку для Харкова, — сказав Терехов. — Працюємо над тим, щоб вода була у Харкова. Будемо робити все можливе, щоб Харків був з водою».

Коли та чи будуть оприлюднені графіки, Терехов не уточнив.

Зараз близько 60% абонентів у Харкові забезпечені водою. В деяких районах введені тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи, повідомили у пресслужбі міської ради.

Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі минулого вечора у Чугуєві близько 25 тисяч абонентів аварійно відключені від електропостачання, у Харкові — обмежене водопостачання, сказав у нацмарафоні керівник ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 24 листопада у міській раді повідомляли, що вночі у Харкові не буде води через перепідключення систем водопостачання, які необхідно провести після ударів РФ в області.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада ворог здійснив масовану атаку дронами на Харків. Було зафіксовано «прильоти» БпЛА у Салтівському та Шевченківському районах, що спричинило пожежі. Повідомлялося про загиблих і постраждалих.