"Мирный план" США и России: почему соглашение может толкнуть мир к новой войне

Дональд Трамп / © Associated Press

Тайные консультации США и России по поводу «мирного плана» вызвали резкую критику среди западных экспертов. Соглашение, подготовленное без участия Украины и ее союзников, не имеет шансов обеспечить реальный мир.

Об этом пишет историк Тимоти Снайдер.

По его словам, ситуация, в которой жертву агрессии исключают из процесса принятия решений, создает условия для продолжения войны и новых конфликтов.

Снайдер отмечает, что навязанный Украине формат, который выглядит как фактическое поражение, подтолкнет другие государства к выводу: только ядерное оружие гарантирует защиту. По его мнению, это может запустить масштабную гонку вооружений и увеличить риск глобальной войны.

Он добавляет, что согласование США на условия, выгодные России, взорвет принципы международного права и легитимирует силовые изменения границ.

Одним из главных рисков эксперт называет то, что предложенный план оставляет Украину ослабленной, а Россию в более выгодном положении. Это создает предпосылки для дальнейшего давления Кремля на Европу.

Кроме того, документ не предлагает действенные механизмы контроля, а российские гарантии, по словам Снайдера, не могут быть надежными, поскольку Москва уже нарушала все предыдущие соглашения.

Снайдер подчеркивает, что проект не предусматривает полноценного восстановления Украины, ее суверенитета и возможности интегрироваться в западные структуры безопасности. Все эти факторы делают сделку неустойчивой и опасной.

Историк отмечает, что любой план, сформированный без участия Украины и ее союзников, обречен. Если США и Россия попытаются реализовать его в обход Киева, украинцы просто продолжат воевать.

Снайдер предупреждает: попытка навязать Украине «мир», выгодный Кремлю, только отсрочит, но не остановит новую волну агрессии.

Напомним, после переговоров в Женеве украинская и европейская дипломатия смогла остановить продвижение первоначального «мирного плана», содержавшего значительные уступки России. По данным The Times, документ полностью переработал: из обновленной 19-пунктной версии убрали положения относительно НАТО, ограничения украинской армии и любые упоминания о передаче территорий Москве.

Киевские «красные линии» остались неприкосновенными — включая открытую дверь к будущему членству в Альянсе. Первоначальный вариант, предусматривавший запрет на иностранные войска и амнистию российским военным преступникам, фактически был отвергнут.

В то же время, аналитики предостерегают: Москва не заинтересована в прекращении войны и пытается использовать ситуацию для раскола между Европой и администрацией Трампа. Прогнозы свидетельствуют, что боевые действия могут продолжаться, по меньшей мере, до февраля — четвертой годовщины полномасштабного вторжения.