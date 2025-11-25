Отправка британских войск в Украину: у Стармера сделали новое заявление

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон готов направить войска в Украину для ее защиты в случае прекращения боевых действий. Это стало ключевым моментом его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 ноября.

Об этом сообщает The Guardian.

Стармер и Зеленский обсудили дальнейшую деятельность коалиции желающих, которая готовится к возможному развертыванию многонациональных сил в Украине после установления режима прекращения огня, сообщили на Даунинг-стрит.

Пресс-секретарь главы правительства подтвердил, что Великобритания и дальше готова направить свои войска в Украину для защиты Киева в случае остановки боевых действий.

В распространенном 25 ноября отчете о телефонном разговоре между лидерами представитель Даунинг-стрит отметил, что Стармер начал беседу с выражения соболезнований Зеленскому в связи с «ужасными российскими атаками прошлой ночью», подчеркнув отвагу и стойкость украинцев, которые ежедневно противостоят «страданиям и кровопролитию в результате постоянной агрессии Путина».

При обсуждении итогов переговоров в Женеве и последующих дипломатических контактов стороны подчеркнули важность обеспечения справедливого и прочного мира для Украины. Стармер заверил, что Великобритания и дальше будет поддерживать Киев в процессе переговоров. Накануне разговора в формате коалиции желающих лидеры коснулись вопроса международной солидарности в поддержку Украины и подчеркнули значение подготовки партнеров коалиции к развертыванию многонациональной миссии после прекращения боевых действий.

Стармер и Зеленский договорились поддерживать регулярные контакты и провести следующий разговор в ближайшее время.

На Даунинг-стрит также уточнили, что не будут опережать результаты дальнейших дискуссий коалиции желающих, запланированных на 25 ноября, но отметили, что «планирование продолжалось на постоянной основе» после того, как летом Великобритания и Франция объявили о готовности присоединиться к многонациональной миссии для укрепления мирного пути Украины.

На вопрос, остается ли Британия готовой отправить военных, официальный представитель Стармера подтвердил: «Если вы спрашиваете прямо, готова ли Великобритания отправить войска в случае прекращения боевых действий — ответ да. Это наша действующая позиция».

Напомним, накануне издание Bloomberg информировало, что Великобритания определила подразделения и места расположения штабов для размещения своих войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Эти шаги, предусматривающие разведывательные миссии и оценку боевой готовности, осуществляются под руководством Великобритании и Франции для поддержки Украины в случае достижения мирного соглашения. Министр обороны Джон Хили объяснил, что планы предусматривают возможность размещения британских войск, чтобы «помочь обеспечить мир в долгосрочной перспективе».

Добавим, ранее 25 ноября Зеленский сообщил, что в этот день состоится встреча коалиции желающих. Перед этим он провел продуктивные телефонные разговоры со Стармером, президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Главная цель разговоров — скоординировать позиции и приоритетные вопросы для обсуждения на коалиции после встреч в Женеве, где был представлен обновленный рамочный документ по мирному соглашению.