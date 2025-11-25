ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
404
2 хв

Росіяни знайшли слабкі місця в обороні на одному з напрямків: DeepState про ситуацію на фронті

Аналітики DeepState зафіксували успіхи окупаційної армії РФ у районі Сіверська на Донеччині.

Ірина Ігнатова
Російські військові

Російські військові / Ілюстративне фото / © Укрінформ

Після тривалого періоду відносної стабільності на ділянці фронту в районі міста Сіверськ відбулися значні зміни. Російські війська активізувалися та мають успіхи у просуванні.

Про це повідомили аналітики моніторингового ресурсу DeepState.

Росіяни фіксуються вже безпосередньо у південній та східній частинах населеного пункту. Ворог застосовує різноманітні тактики тиску — від штурмових дій механізованими колонами до «нескінченної» навали піхоти.

Активація ворога та слабкі місця

Як зазначає DeepState, активність ворога в районі Сіверська призвела до змін на цій ділянці фронту, яких не було вже довгий час. Російські сили почали все частіше з’являтися в південній частині Сіверська, а також на його східних околицях.

Ворог застосовує змішані методи штурму, намагається знайти вразливі ділянки та прорвати оборону:

  • фіксувалися спроби штурмових дій за допомогою техніки;

  • були спроби «залетіти» на мотоциклах;

  • піхотні підрозділи чинять «нескінченний» тиск.

Аналітики зазначають, що росіяни знайшли слабкі місця в обороні й активно туди тиснуть, що, зазвичай, закінчується поганими наслідками для українських захисників.

Проблема комунікації на фронті

DeepState також зазначає, що є проблема комунікації та достовірності інформації на цій ділянці фронту, яка охоплює територію від Дронівки до Роздолівки.

«Проблема також всієї цієї ділянки… — не завжди достовірна інформація, особливо, коли йдеться про суміжників. На жаль, це моментами вилазить боком, як це було в ситуації, де група українських військових потрапила в засідку в південній частині Сіверська, що закінчилося неприємними наслідками», — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що наразі намагаються остаточно з’ясувати всю повноту картини в районі Сіверська. Наразі впевнено можна сказати одне — ситуація навколо міста залишається напруженою.

Нагадаємо, російська армія хоче оточити Мирноград. Окупанти тиснуть на місто та намагаються перерізати сухопутне сполучення з Покровськом.

404
