- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 404
- Час на прочитання
- 2 хв
Росіяни знайшли слабкі місця в обороні на одному з напрямків: DeepState про ситуацію на фронті
Аналітики DeepState зафіксували успіхи окупаційної армії РФ у районі Сіверська на Донеччині.
Після тривалого періоду відносної стабільності на ділянці фронту в районі міста Сіверськ відбулися значні зміни. Російські війська активізувалися та мають успіхи у просуванні.
Про це повідомили аналітики моніторингового ресурсу DeepState.
Росіяни фіксуються вже безпосередньо у південній та східній частинах населеного пункту. Ворог застосовує різноманітні тактики тиску — від штурмових дій механізованими колонами до «нескінченної» навали піхоти.
Активація ворога та слабкі місця
Як зазначає DeepState, активність ворога в районі Сіверська призвела до змін на цій ділянці фронту, яких не було вже довгий час. Російські сили почали все частіше з’являтися в південній частині Сіверська, а також на його східних околицях.
Ворог застосовує змішані методи штурму, намагається знайти вразливі ділянки та прорвати оборону:
фіксувалися спроби штурмових дій за допомогою техніки;
були спроби «залетіти» на мотоциклах;
піхотні підрозділи чинять «нескінченний» тиск.
Аналітики зазначають, що росіяни знайшли слабкі місця в обороні й активно туди тиснуть, що, зазвичай, закінчується поганими наслідками для українських захисників.
Проблема комунікації на фронті
DeepState також зазначає, що є проблема комунікації та достовірності інформації на цій ділянці фронту, яка охоплює територію від Дронівки до Роздолівки.
«Проблема також всієї цієї ділянки… — не завжди достовірна інформація, особливо, коли йдеться про суміжників. На жаль, це моментами вилазить боком, як це було в ситуації, де група українських військових потрапила в засідку в південній частині Сіверська, що закінчилося неприємними наслідками», — йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначили, що наразі намагаються остаточно з’ясувати всю повноту картини в районі Сіверська. Наразі впевнено можна сказати одне — ситуація навколо міста залишається напруженою.
Нагадаємо, російська армія хоче оточити Мирноград. Окупанти тиснуть на місто та намагаються перерізати сухопутне сполучення з Покровськом.