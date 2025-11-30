В Україні тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо та у чому головні виклики

Російський КАБ / © Wikimedia Commons

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони випробовують нове озброєння, яке має знизити ефективність російських керованих авіабомб (КАБів). Деталей про сам зразок у Генштабі поки не розкривають — чи йдеться про абсолютно нову систему, чи про модернізацію існуючих засобів ППО, невідомо.

Про це пише видання Defense Express.

За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів. Водночас ця загроза залишається однією з найскладніших для української оборони.

Чому боротьба з КАБами настільки проблемна

Одним із найчастіше озвучуваних підходів є ідея знищувати не бомби, а літаки-носії та виробничі потужності в Росії. На практиці це потребує:

переваги в повітрі, щоб знищувати авіацію противника;

великої кількості далекобійних ракет — крилатих чи балістичних — для ударів углиб території РФ.

Поки ж Україна не має достатнього арсеналу засобів такого рівня, боротьба з КАБами залишається надзвичайно затратною та складною.

Що може бути новим озброєнням

З огляду на те, що про тестування повідомили саме зенітні ракетні війська, ймовірно, мова йде про новий ракетний комплекс або модифікований варіант уже існуючих систем.

Такий підхід виглядає логічним: після аналізу всіх доступних засобів оборона, вочевидь, вирішила створити власне рішення — самостійно або разом із партнерами.

Ключова проблема — вартість

Одне з головних питань — економічна ефективність. У жовтні Росія встановила “антирекорд”, скинувши понад 5 300 плануючих авіабомб. Для України це означає необхідність тисяч ракет, які практично завжди дорожчі за самі КАБи.

Тому навіть поява нового засобу протидії не означає швидкого розв’язання проблеми. Потрібний комплексний підхід: поєднання ППО, радіоелектронної боротьби, ударних можливостей та виробництва більш доступних ракет.

Нагадаємо, Росія працює цілодобово над нарощуванням озброєння. В ГУР попередили, що росіяни шаленими темпами штампують КАБи.