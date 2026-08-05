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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2576
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 5 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Украине

Последствия удара по Украине

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 августа 2026 года:

  • Россия ночью атаковала Киев баллистикой: в столице раздавались взрывы Читать далее –>

  • В Киеве после ракетной атаки горят жилой дом и склады: что известно Читать далее –>

  • В Тульской области после атаки вспыхнул состав Wildberries Читать далее –>

  • В Киевской области из-за атаки РФ погиб человек, 21 пострадавший — КОВА Читать далее –>

  • Ночная атака на Киев: погибла женщина, есть раненые Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2576
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