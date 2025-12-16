У компанії улюблених онуків: королева Сільвія показала, як вони прикрасили ялинку у палаці

Королева Сільвія / © Associated Press

Королева Сільвія так любить цей захід, що без вагань сама його проводить. І цього року воно було особливо значущим, оскільки включало нову подію — перше Різдво для дев’ятої онучки королеви — принцеси Інес — дочки сина королеви Карла Філіпа та принцеси Софії.

«Цього року різдвяні ялинки до Королівського палацу доставили студенти-лісівники з Умео!», — написано у підписі під опублікованим відео, на якому королева Сільвія разом із онуками вбирає ялинку.

Королева Сільвія з онукою принцесою Інес / © Шведська королівська родина/Instagram

Кожен грудень, протягом багатьох років, студенти факультету сільськогосподарської інженерії Умеоського університету доставляли ялинки до Королівського палацу для прикраси різних кімнат та залів офіційної резиденції монарха. І щороку один із членів королівської сім’ї, разом із деякими з наймолодших членів двору, відповідав за їх отримання. Але вже деякий час королева Сільвія взяла на себе цю традицію, скориставшись нагодою, щоб оточити себе всіма своїми онуками, створивши таким чином чудовий сімейний портрет перед Різдвом.

До речі, старша з онучок королеви — принцеса Естель, яка одного разу стане королевою, помітно підросла, їй ось-ось виповниться 14 років, а вона вже вища за свою бабусю Сільвію.

Нагадаємо, днями принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися милим відео всіх своїх дітей, показавши, як вони запалюють третю свічку Адвента.