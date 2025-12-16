Новий клуб відомого тренера, який служив у лавах ЗСУ, підписав угоду з росіянами

Юрій Вернидуб (справа) / neftchi.az

Азербайджанський футбольний клуб "Нефтчі", головним тренером якого минулого тижня став відомий український фахівець Юрій Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з московським "Локомотивом".

Про це повідомляє azerisport.com.

Меморандум передбачає обмін досвідом у підготовці юних футболістів, участь у міжнародних турнірах, стажування тренерів, освітні програми та розвиток дитячо-юнацького футболу і культурну взаємодію між країнами.

Зазначимо, що попереднім місцем роботи 59-річного Вернидуба був криворізький "Кривбас", який він залишив улітку цього року.

Раніше він також тренував луганську "Зорю", білоруський "Шахтар" Солігорськ та молдовський "Шериф".

Вернидуб по разу ставав бронзовим призером чемпіонату України із "Зорею" та "Кривбасом", а також двічі вигравав чемпіонат Молдови з "Шерифом".

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб, який тоді працював у Молдові головним тренером тираспольського "Шерифа", одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від окупантів.

У червні 2022 року він очолив "Кривбас" – наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його було переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

