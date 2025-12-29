Пилот American Airlines показал свою зарплату — сумма шокировала пользователей (фото)

Самолет American Airlines / © Associated Press

Пилот American Airlines поделился скриншотом своей зарплатной ведомости, и увиденное повлекло за собой настоящий шок в соцсетях.

Об этом пишет New York Post.

Уровень дохода пилотов зависит от авиакомпании, типа самолета и количества часов, проведенных в небе в течение года. Однако обнародованные данные о заработке одного из капитанов American Airlines заставили многих серьезно задуматься об изменении профессии.

Скриншот с зарплатной информацией, который впоследствии распространили в X (ранее Twitter), предположительно принадлежит базирующемуся в Майами капитану Boeing 737. Согласно ему, годовой доход пилота составляет около 458 тысяч долларов.

Одной из причин столь высокого заработка является почасовая ставка — около 360 долларов в час. При этом это далеко не максимальный уровень оплаты в отрасли. Капитаны крупных дальнемагистральных самолетов, таких как Boeing 777 или Airbus A350, могут получать до 450 долларов в час.

Зарплата пилота American Airlines / Фото: Breaking Aviation News & Videos

По данным издания Flying, в среднем пилот проводит в воздухе около 900 часов в год, что эквивалентно примерно 75 часам в месяц. Даже без сложных подсчетов понятно, что речь идет об очень солидном доходе.

Впрочем, пилоты не могут безгранично увеличивать количество полетных часов. Их рабочее время строго регулируется федеральными нормами. Кроме того, учитываются периоды отдыха между рейсами, время на предполетные и послепольные процедуры, а также стаж работы пилота в конкретной авиакомпании.

После того как Breaking Aviation News & Videos опубликовало скриншот зарплаты в X, комментаторы активно отреагировали на увиденное. Многие отметили, что такая оплата труда вполне оправдана с учетом уровня ответственности.

Я совершенно не имею ничего против того, чтобы парень, отвечающий за машину, держащую меня на высоте 10 000 метров в воздухе, получал большие деньги

Дети, идите получайте лицензию пилота

Когда твоя жизнь зависит от кого-то, ты хочешь, чтобы за штурвалом был самый компетентный специалист. Мне нравится, что капитаны получают высокую зарплату и имеют необходимую подготовку и опыт, чтобы обеспечить безопасность полетов

Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что даже такая зарплата не компенсирует сложностей профессии: «Даже за 500 тысяч долларов я бы не согласился иметь дело с ужасающими графиками, аэропортами, широкой публикой, постоянными проживаниями в гостиницах, профсоюзными болтовнями, задержками и т.д. Я ненавижу все аспекты коммерческих авиаперевозок. Звучит как ужасное существование».

