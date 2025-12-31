ТСН у соціальних мережах

Анатолій Суханов помер: як 54-річного актора провели в останню путь

Прощання з артистом відбулося в Києві 31 грудня.

Анатолій Суханов

Анатолій Суханов / © facebook.com/kievkolesoteatr

У Києві провели в останню путь українського актора та ведучого Анатолія Суханова, який помер 27 грудня у віці 54 років.

Прощання з артистом відбулося 31 грудня у великій залі Центрального крематорію. Як пише "Суспільне", провести Анатолія Суханова в останню путь прийшли його друзі, колеги та учні. Була присутня акторка Римма Зюбіна.

Артистка була знайома з Анатолієм Сухановим ще зі студентських років. Вона пригадує актора, як надійного партнера, який тонко відчував момент у кадрі.

У Києві попрощались з Анатолієм Сухановим / © suspilne.media

У Києві попрощались з Анатолієм Сухановим / © suspilne.media

Також на прощанні був присутній й очільник театру Франка Євген Нищук. Він пригадує Анатолія Суханова, як чуйну та щиру людину, яка завжди уникала конфліктів.

Зазначимо, Анатолій Суханов помер 27 грудня. Його життя обірвалося у віці 54 років у лікарні.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зіркові втрати 2025. Пропонуємо пригадати, кого зі світових та українських знаменитостей не стало.

