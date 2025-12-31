Геннадій Вітер підтвердив рішення Насті Каменських позбутися будинку під Києвом

Геннадій Вітер і Настя Каменських

Український співак і продюсер Геннадій Вітер підтвердив чутки про те, що Настя Каменських й Потап вирішили позбутися свого будинку під Києвом. А ще привідкрив завісу, чому співачка веде соцмережі іноземними мовами.

Свого часу Геннадій разом з Настею Каменських стали хрещеними батьками спільного знайомого і були достатньо близькими друзями. Наразі ж, за словами продюсера, він більше ніж пів року не спілкувався зі своєю кумою. Ведуча проєкту “Наодинці з Гламуром” поцікавилася у Вітера, як він особисто реагує на дописи Насті в соцмережах іспанською мовою.

"Для мене це дуже болісне питання. І для мене ця позиція Насті зовсім незрозуміла. Звісно, вона для мене близька людина, я готовий її підтримати, але для нас насправді це дуже болючий момент. Коли вона в Штатах співала свої пісні (російською — прим. ред.), ми розмовляли з нею про це. Я їй казав, ти повинна розмовляти українською, це дуже важливо. Бо ти - амбасадор нашої країни. Але ж ви знаєте, що вона ще років 7-8 тому хотіла підкорювати Латинську Америку. Але щоб там стати своїм, треба бути повністю зануреним в ту атмосферу ", - розповів Вітер за лаштунками "Музичної платформи України".

Також артист підтвердив чутки про те, що Потап і Настя Каменських таки позбуваються будинку під Києвом.

"Так, для мене теж була незрозуміла історія, коли я дізнався, що вони розпродають своє майно. Це як ніж в серце. Але це їх життя… Ти не можеш з людиною нормально спілкуватися, бо вона, мабуть, не хоче цього. І це її право", - відверто поділився Геннадій Вітер у розмові з Анною Севастьяновою.

Нагадаємо, нещодавно Каменських знову серйозно оскандалилась через російську мову та нарвалась на жорстку критику.